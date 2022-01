THẾ GIỚI 24H: NATO họp khẩn về vấn đề Ukraine

TPO - Các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến khẩn cấp vào ngày 7/1 để thảo luận về việc Nga tăng cường quân đội gần Ukraine, AFP đưa tin.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và NATO cũng chuẩn bị hội đàm với Nga vào tuần tới sau khi Moscow đưa ra một loạt yêu cầu đối với Washington và liên minh quân sự này. Trước đó, Điện Kremlin yêu cầu NATO không được phép kết nạp Ukraine và phải rút lực lượng của họ ở gần biên giới của Nga. Tuy nhiên, phương Tây đã bác bỏ những yêu cầu này và đe dọa Moscow sẽ phải “trả cái giá đắt" nếu phát động tấn công Ukraine.

Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, theo tuyên bố từ hoàng gia ngày 4/1. “Quốc vương Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia - đều đã tiêm đủ hai mũi vắc xin và tiêm mũi tăng cường - có các triệu chứng nhẹ và đều cảm thấy khỏe mạnh”, tuyên bố từ hoàng gia Thụy Điển cho biết. Cũng theo tuyên bố, Vua Carl XVI Gustaf, 75 tuổi, và Hoàng hậu Silvia, 78 tuổi, đang tự cách ly. Giới chức trách đang thực hiện truy vết những người tiếp xúc với nhà vua và hoàng hậu, theo Reuters.

Pháp phát hiện biến chủng mới có 46 đột biến. Trong khi thế giới đang vật lộn ứng phó với Omicron, các nhà khoa học đã xác định thêm biến chủng mới có 46 đột biến - được gọi là IHU - ở miền Nam nước Pháp với 12 người nhiễm. Biến chủng B.1.640.2 - được gọi là IHU - do các nhà nghiên cứu tại Viện IHU Mediterranee Infection ở Pháp báo cáo. Hiện Pháp có ít nhất 12 trường hợp liên quan đến biến chủng này. Ca bệnh đầu tiên là người đàn ông đã tiêm chủng đầy đủ và có lịch sử đi lại tới Cameroon. Mẫu bệnh được thu thập vào giữa tháng 11/2021.

WHO cảnh báo Omicron có thể khiến các biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện. Quan chức hàng đầu Tổ chức Y tế thế giới – WHO ngày 4/1 cảnh báo mặc dù ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn nhưng việc biến thể này gây ra số ca nhiễm bùng nổ ở nhiều khu vực trên thế giới có thể tạo các điều kiện dịch tễ thúc đẩy nhiều biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện.

Ngày 4/1, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn hạ 2 máy bay không người lái âm mưu tấn công một căn cứ không quân tại miền Tây Iraq. Đây là âm mưu tấn công bất thành thứ hai nhằm vào lực lượng liên quân này tại Iraq trong vòng 24 giờ qua.

Liên minh châu Âu và NATO thảo luận về các đề xuất an ninh của Nga. Trong cuộc điện đàm ngày 4/1 với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã thảo luận về tình hình Ukraine cũng như các đề xuất của Moscow về đảm bảo an ninh. Cuộc điện đàm diễn ra trước khi ông Josep Borrell có chuyến thăm chính thức tới Ukraine từ ngày 4-6/1.

Ngày 4/1, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời kêu gọi Mỹ và Nga giảm số đầu đạn hạt nhân của họ. Tuyên bố được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhóm P5 cam kết ngăn chặn mở rộng loại vũ khí nguy hiểm này. (XEM CHI TIẾT…)

Triều Tiên phóng quả đạn chưa xác định về phía Biển Nhật Bản. Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết sáng 5/1 Triều Tiên đã phóng một quả đạn chưa xác định chủng loại về phía Biển Nhật Bản. Các lãnh đạo quân đội Hàn Quốc nói với báo giới rằng họ bước đầu nhận định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cũng cho biết họ đã phát hiện vụ phóng, nhưng chưa thể xác định vật thể đó là gì.