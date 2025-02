THẾ GIỚI 24H: Mỹ không kích IS ở Somalia

TPO - Quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Somalia, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên ở quốc gia châu Phi này trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 1/2 cho biết các cuộc không kích của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo và phối hợp với chính phủ Somalia, theo Reuters.Đánh giá ban đầu của Lầu Năm Góc cho thấy "nhiều" chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thiệt mạng. Lầu Năm Góc xác định không có thường dân nào bị thương trong các cuộc không kích. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết mục tiêu trong chiến dịch này là một chiến binh IS cấp cao và nhiều tân binh.

Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử sau thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg ngày 1/2 cho biết, Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, nếu nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Theo ông Keith Kellogg, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Ukraine, vốn bị đình chỉ do cuộc xung đột với Nga, cần phải được nối lại.

Venezuela đồng ý tiếp nhận người nhập cư trái phép bị Mỹ trục xuất. Ngày 1/2, Tổng thống Donald Trump cho biết, Venezuela đã đồng ý tiếp nhận toàn bộ những công dân ở nước này định cư trái phép và bị Mỹ trục xuất. Theo Tổng thống Trump, Venezuela đã đồng ý tiếp nhận những công dân bị Mỹ trục xuất bao gồm các thành viên của băng nhóm Tren de Aragua. Ngoài ra, Venezuela cũng đồng ý cung cấp phương tiện để đưa những người này về nước.

Colombia đồng ý trả chi phí hồi hương công dân bị trục xuất từ Mỹ. Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết nước này đã đề nghị chi trả chi phí hồi hương công dân Colombia bị trục xuất từ Mỹ, một tuần sau những căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia về việc trục xuất người di cư. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia nêu rõ họ nhấn mạnh với ông Mauricio Claver-Carone, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Mỹ Latinh, rằng Bogota sẽ tiếp nhận ngay tất cả người Colombia bị trục xuất khỏi Mỹ và sẵn sàng chi trả chi phí hồi hương cho các công dân nước này.

Mỹ xác nhận 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Philadelphia. Ngày 1/2, Thị trưởng thành phố Philadelphia (Mỹ) Cherelle Parker và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay cấp cứu y tế rơi ở Philadelphia hôm 31/1, trong đó có 6 công dân Mexico trên máy bay và một người ở mặt đất. Trả lời họp báo, Thị trưởng Philadelphia cho hay nạn nhân ở mặt đất ngồi trong xe tại hiện trường khi máy bay rơi. Nhà chức trách cũng thống kê được 19 nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mới nhất đưa ra cam kết lịch sử dành cho Ukraine. Thụy Điển, nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 3/2024, đã công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay dành cho Ukraine, trị giá 13,5 tỷ SEK (1,22 tỷ USD). Thụy Điển cam kết chi 1 tỷ SEK để hỗ trợ Ukraine sản xuất tên lửa tấn công có độ chính xác cao và hệ thống không người lái trên không, từ đó tăng cường năng lực công nghệ và công nghiệp quốc phòng của nước này.

Lực lượng hỗ trợ nhanh pháo kích khu chợ khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo thông báo của Bộ Y tế Sudan, cuộc pháo kích của nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ngày 1/2 tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Omdurman, phía Bắc thủ đô Khartoum của Sudan, đã khiến ít nhất 54 người thiệt mạng. Bộ Y tế Sudan đã lên án cuộc tấn công nhằm vào dân thường, nhấn mạnh rằng "hành động này cấu thành hành vi vi phạm các chuẩn mực và luật pháp quốc tế".

Israel đã thả 183 tù nhân Palestine. Các nguồn thạo tin bên Palestine cho biết ngày 1/2, Israel đã thả 183 tù nhân Palestine trong đợt trao đổi tù nhân lấy con tin lần thứ tư theo thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas đang có hiệu lực tại Dải Gaza. Nguồn tin trên nêu rõ phía Israel đã trao trả những tù nhân được thả cho Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế.

Iran khoe căn cứ tên lửa mới dưới lòng đất. Ngày 1/2, Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một cơ sở tên lửa ngầm mới ở vùng bờ biển phía Nam, chỉ 2 tuần sau khi Tehran tiết lộ một căn cứ hải quân ngầm chứa các tàu tấn công trang bị bệ phóng tên lửa. Ngoài ra, Iran cũng công bố một mẫu tên lửa hành trình mới có tên Ghadr-380. Theo Tư lệnh Hải quân thuộc IRGC, Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri, loại tên lửa này có "khả năng chống nhiễu" và tầm bắn hơn 1.000 km.