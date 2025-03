Tổng thống Hàn Quốc vẫy chào người ủng hộ khi được trả tự do

TPO - Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hơn 2.000 chị em là nữ cán bộ, công nhân viên chức ngành than cùng về Quảng trường 30 tháng 10, TP Hạ Long để hưởng ứng ngày hội áo dài do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức.