THẾ GIỚI 24H: Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia

TPO - Nhà Trắng vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thay thế cho phiên bản tạm thời được thông qua vào tháng 3/2021.

Chiến lược mới không có những thay đổi lớn trong cách suy nghĩ, không đưa ra học thuyết chính sách ngoại giao mới nào. Thay vào đó, nó nêu bật quan điểm cho rằng "sự lãnh đạo của Mỹ là yếu tố then chốt để vượt qua các mối đe dọa toàn cầu". Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ đề cập tới việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, trong khi tái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh để giải quyết các thách thức. Văn bản cho rằng, Trung Quốc là thách thức lớn nhất và Mỹ phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua về kinh tế với Trung Quốc nếu hy vọng giữ được ảnh hưởng toàn cầu của mình.

Hàng trăm cảnh sát Indonesia quỳ rạp để xin lỗi các nạn nhân vụ giẫm đạp. Trang Kompas đưa tin, hàng trăm cảnh sát Indonesia đã quỳ rạp, đầu cúi sát đất để xin lỗi các nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp tại sân Kanjuruhan hôm 1/10. Đây là động thái mới nhất của cảnh sát Indonesia, lực lượng bị cáo buộc là đã gây ra cái chết của 132 người. (XEM CHI TIẾT...)

Triều Tiên thông báo phóng thử 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa vào ngày 12/10, trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng hạt nhân chiến thuật của nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng trên và bày tỏ hài lòng về khả năng phản ứng cao của các lực lượng tác chiến hạt nhân. Đây là thông báo vừa được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra ngày 13/10.

Nga bắt giữ 8 nghi phạm liên quan vụ nổ cầu Crimea. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 12/10 thông báo đã bắt giữ 5 người Nga, 3 công dân Ukraine và Armenia với cáo buộc liên quan đến vụ nổ làm hư hỏng cầu Crimea hôm 8/10. FSB cho biết, vụ nổ do tình báo quân đội Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Kyrylo Budanov, tổ chức. FSB nói rằng, thiết bị nổ đã được chuyển từ Ukraine đến Nga qua Bulgaria, Georgia và Armenia.

Séc cấm khách du lịch Nga nhập cảnh từ ngày 25/10. Kể từ ngày 25/10 tới, Cộng hòa Séc sẽ từ chối nhập cảnh với công dân Nga có thị thực Schengen hợp lệ được cấp bởi bất kỳ Quốc gia Thành viên Liên minh châu Âu (EU) với mục đích du lịch, thể thao hoặc tham gia các sự kiện văn hóa. Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết, quy định này đã được Chính phủ Séc chấp thuận tại cuộc họp trong ngày 12/10.

Nga tuyên bố bắt giữ một công dân Ukraine âm mưu khủng bố. Cơ quan an ninh FSB của Nga thông báo đã bắt giữ một công dân Ukraine được cho là đang tìm cách đặt một thiết bị nổ tự chế cực mạnh bên trong một nhà ga vận tải ở thành phố Bryansk. Người đàn ông ngoài 50 tuổi này đã di chuyển từ Ukraine, qua Estonia rồi tới Nga. Theo FSB, khi đặt chân đến Nga, đối tượng đã lấy các phần của thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa được các lực lượng đặc nhiệm Ukraine chuẩn bị trước.

Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi công dân sẵn sàng rời Ukraine. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đưa ra cảnh báo đối với các công dân nước này không nên đi du lịch đến Ukraine vào thời điểm hiện nay do những diễn biến chính trị, quân sự và an ninh gần đây. Ngoại trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã chỉ thị cho Đại sứ quán nước này tại Ukraine liên lạc với tất cả các thành viên của cộng đồng Ai Cập ở Ukraine và kêu gọi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn, đồng thời khuyến cáo họ nên tránh những nơi nguy hiểm, đảm bảo nhu yếu phẩm phòng tình hình xấu đi.

Nga phản đối Nhật Bản thử nghiệm hệ thống HIMARS gần biên giới. Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow vì các cuộc thử nghiệm gần đây hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS gần biên giới nước này. Trong tuyên bố đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Đại sứ quán Nhật Bản đã bị phản đối mạnh mẽ liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào ngày 10/10 trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Mỹ tại bãi tập Yausubetsu (Hokkaido), nằm gần ngay với biên giới Nga”.

Rò rỉ đường ống dẫn dầu từ Nga sang Đức. Công ty PERN của Ba Lan cho biết họ đã phát hiện một vết rò rỉ trên đường ống Druzhba, tuyến đường ống chính cung cấp dầu từ Nga sang Đức. PERN cho biết, vụ rò rỉ trên một trong hai nhánh của đường ống dẫn dầu Druzhba được các hệ thống tự động hóa phát hiện vào cuối ngày 11/10. Vị trí rò rỉ cách thị trấn Plock ở miền Trung Ba Lan khoảng 70 km.