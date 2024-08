THẾ GIỚI 24H: Liên minh châu Âu xem xét đình chỉ viện trợ cho Gruzia

TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc khả năng đình chỉ các khoản viện trợ cho Gruzia trong bối cảnh đạo luật minh bạch về ảnh hưởng của nước ngoài có hiệu lực tại quốc gia này.

Ông Peter Stano, người phát ngôn chính về chính sách đối ngoại và an ninh của Ủy ban châu Âu nhận định việc luật gây tranh cãi nói trên có hiệu lực tại Gruzia là một bước thụt lùi trên con đường hội nhập vào Liên minh châu Âu (EU). Trong ngắn hạn, EU đã giảm các cuộc tiếp xúc chính trị với các quan chức Gruzia đồng thời EU đang cân nhắc việc đình chỉ hỗ trợ tài chính cho chính phủ Gruzia. Ông cũng lưu ý rằng Liên minh châu Âu đã đóng băng 30 triệu euro viện trợ quân sự cho Gruzia trong khuôn khổ cơ sở Hòa bình châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chặn truy cập Instagram. Ngày 2/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn truy cập vào mạng xã hội Instagram mà không đưa ra lời giải thích. Cơ quan quản lý truyền thông BTK thông báo "instagram.com đã bị chặn theo quyết định vào ngày 2/8/2024". Trước đó, Giám đốc truyền thông của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Fahrettin Altun cáo buộc nền tảng này cản trở người dân đăng tải những thông điệp chia buồn sau khi ông Ismail Haniyeh - thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas và là đồng minh thân cận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, bị sát hại.

Tình báo phương Tây phát hiện thời điểm Iran sẽ tấn công trả đũa Israel. Các nguồn tin tình báo phương Tây nói với Sky News tiếng Ả-rập rằng họ có bằng chứng cho thấy Iran chuẩn bị kế hoạch tấn công Israel vào ngày Tisha B'Av để đáp trả vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh. Lễ Tisha B'Av diễn ra từ ngày 12-13/8. (Xem chi tiết...)

Venezuela cáo buộc Mỹ ‘đi đầu trong âm mưu đảo chính’. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cáo buộc Mỹ "đang đi đầu trong một nỗ lực đảo chính" ở quốc gia Nam Mỹ này, trong bối cảnh mâu thuẫn về kết quả bầu cử tổng thống gây ra biểu tình suốt những ngày qua. (Xem chi tiết...)

Cảnh sát Anh cảnh giác trước nguy cơ bạo loạn trong hai ngày cuối tuần. Ngày 2/8, cảnh sát Anh cho biết đang tập trung cao độ để đảm bảo an toàn cho người dân trước những cuộc biểu tình có thể phát sinh trong hai ngày cuối tuần liên quan đến vụ đâm dao trước đó khiến 3 bé gái thiệt mạng. Tại thủ đô London, lực lượng chức năng nhấn mạnh đã tăng cường "gấp đôi" số lượng cảnh sát để đảm bảo an toàn và "trấn an" người dân địa phương trước những kế hoạch kêu gọi biểu tình chống dân nhập cư và ủng hộ người Palestine đang lan truyền trên mạng.

19 nước sẽ tham gia tập trận Siêu lá chắn Garuda 2024 tại Indonesia. Từ ngày 26/8 đến ngày 5/9 tới, cuộc tập trận chung Siêu lá chắn Garuda (SGS) 2024 diễn ra tại ba địa điểm ở Indonesia gồm: Situbondo (Đông Java); Baturaja (Nam Sumatra) và Karawang (Tây Java). Đây là cuộc tập trận quân sự đa phương do quân đội Indonesia phối hợp với lực lượng vũ trang Mỹ tổ chức thường niên. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 19 quốc gia như Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đức, Pháp... và một số quốc gia ASEAN. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Siêu lá chắn Garuda 2024 là cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay và sẽ bao trùm một khu vực rộng lớn.

Đức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, lực lượng đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mở rộng thêm thành viên, với nhiệm vụ bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Nga bình luận về chính sách hạt nhân của Mỹ. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov đã cảnh báo Mỹ đang theo đuổi chính sách hạt nhân “vô cùng thù địch”. Theo đài RT (Nga), bình luận của ông Antonov được đưa ra sau khi Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Không gian Vipin Narang tuyên bố Washington có thể tăng số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai, nhưng vấn đề này do tổng thống quyết định.

Gần 60% người Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga. Theo một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện gần đây, gần 60% người Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga để giải quyết cuộc xung đột. Theo kết quả của cuộc khảo sát, 57% người Ukraine được hỏi cho rằng Ukraine nên quay trở lại đàm phán với Nga để giải quyết xung đột; 38% số người cho rằng Ukraine không nên tham gia đàm phán với Nga và 5% số người được hỏi không đưa ra quan điểm của mình trong vấn đề này.

Pháp bắt giữ 200 đối tượng gây rối tại Olympic Paris 2024. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ tổng cộng 200 đối tượng gây rối kể từ khi Olympic Paris 2024 bắt đầu vào ngày 26/7, trong đó có 180 người bị giam giữ. Theo ông, nhìn chung, tỷ lệ tội phạm trong thời gian diễn ra Thế vận hội đã giảm khi lực lượng cảnh sát và an ninh liên tục tuần tra trên đường phố. Ông Darmanin khẳng định Pháp sẽ tiếp tục siết chặt an ninh tại thủ đô Paris sau Thế vận hội.