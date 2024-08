Tình báo phương Tây phát hiện thời điểm Iran sẽ tấn công trả đũa Israel

TPO - Iran được cho là đang chuẩn bị kế hoạch tấn công trả đũa Israel vào ngày lễ Tisha B'Av của người Do Thái.

Các nguồn tin tình báo phương Tây nói với Sky News tiếng Ả-rập rằng họ có bằng chứng cho thấy Iran chuẩn bị kế hoạch tấn công Israel vào ngày Tisha B'Av để đáp trả vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh. Lễ Tisha B'Av diễn ra từ ngày 12-13/8.

Vào ngày lễ thường niên này, người Do Thái than khóc về việc Ngôi đền thứ nhất và thứ hai bị phá huỷ. Họ thường ăn chay, than khóc và thực hành nghi lễ chối bỏ bản thân.

Cuộc tấn công của Iran được cho là sẽ có sự phối hợp với lực lượng Hezbollah ở Li-băng.

Ba nguồn tin nói với báo New York Times rằng Iran đã lên kế hoạch tấn công đáp trả.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Đại giáo chủ Iran Ali Khameini tuyên bố: "Sau sự kiện bi thảm, cay đắng xảy ra trong biên giới của Cộng hòa Hồi giáo, chúng ta có nhiệm vụ phải trả thù".

Bài viết của New York Times nhấn mạnh việc Iran chọn tấn công vào ngày lễ Tisha B'Av để gây tổn thương cho Israel cả về tâm lý và cảm xúc.

Các quốc gia và lực lượng đối đầu trước đây cũng chọn cách tấn công vào ngày lễ của người Do Thái, như vụ tấn tấn công của Hamas ngày 7/10 năm ngoái diễn ra vào ngày lễ Simchat Torah, cũng là ngày tưởng niệm Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

Một lý do nữa khiến Iran tấn công vào ngày lễ sắp tới là thời điểm này có thể khiến Israel bất ngờ, khi các lực lượng an ninh bận rộn với nghi lễ tôn giáo của riêng họ.

Ngày 2/8, thi thể ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo cấp cao của Hamas, được chôn cất tại Qatar. Người kế nhiệm ông tuyên bố trước đám đông đến đưa tang rằng cái chết của nhà lãnh đạo này sẽ chỉ khiến lực lượng của người Palestine quyết tâm hơn trong cuộc đấu tranh chống lại Israel.

Ông Haniyeh là một trong nhiều nhân vật cấp cao của Hamas bị ám sát trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng qua ở Dải Gaza. Việc ông bị ám sát ở Iran đang gây lo ngại lớn về nguy cơ xung đột sẽ lan rộng khắp Trung Đông.

Ông Haniyeh được chôn cất tại nghĩa trang ở thành phố Lusail, sau lễ tang tại Nhà thờ Hồi giáo Iman Mohamed Ibn Abd Al-Wahhab ở thủ đô Doha của Qatar.

Linh cữu của ông được phủ cờ Palestine và đưa diễu hành qua đám đông vài trăm người cùng với quan tài vệ sĩ của ông, người cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Tehran ngày 31/7.

Bình Giang