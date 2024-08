THẾ GIỚI 24H: Hungary chặn EU ra tuyên bố chung về cuộc bầu cử ở Venezuela

TPO - Các nước Liên minh châu Âu (EU) muốn thông qua một tuyên bố chung nêu lên mối quan ngại về kết quả bầu cử ở Venezuela, nhưng bị ngăn cản bởi lập trường của Hungary.

Theo tờ Politico của Mỹ ngày 31/7, EU đã không thể thống nhất lập trường về cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Venezuela sau khi Hungary phủ quyết một tuyên bố bày tỏ quan ngại về những "sai sót và bất thường" trong cuộc bỏ phiếu và kêu gọi "tăng cường tính minh bạch".Các nước EU muốn thông qua một tuyên bố chung nêu lên mối quan ngại về kết quả vào đầu tuần này nhưng bị ngăn cản bởi lập trường của Budapest, hai quan chức EU liên quan đến các thảo luận tiết lộ với Politico. Nhận thấy Hungary có khả năng sẽ vẫn không nhượng bộ, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã đưa ra những tuyên bố mang tên mình thay vì tìm kiếm sự ủng hộ từ 27 quốc gia thành viên EU. Chính phủ Hungary chưa đưa ra bình luận về động cơ phủ quyết của mình.

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Peru. Quan hệ giữa Venezuela với các quốc gia láng giềng Mỹ Latinh tiếp tục căng thẳng. Ngày 30/7, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil thông báo nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Peru, sau những phát ngôn của Ngoại trưởng Peru về kết quả cuộc bầu cử tổng thống mới đây ở Venezuela.

Thủ lĩnh Hamas bị ám sát bằng tên lửa dẫn đường. Các nguồn tin từ Iran cho biết, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát bằng một tên lửa dẫn đường bắn trúng tòa nhà ông Haniyeh lưu trú lúc 2h sáng ngày 31/7. Hãng thông tấn Saudi Al Hadath và hãng tin Fars của Iran cho biết, ông Haniyeh lưu trú tại một nơi dành cho các cựu chiến binh ở phía bắc Tehran và bị giết bởi một tên lửa từ trên không. Ông Haniyeh đã tới thăm Tehran từ 10-15 lần kể từ khi trở thành thủ lĩnh của Hamas cách đây 6 năm.

Mỹ, Nga và Trung Quốc lên tiếng vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát. Trong khi Mỹ khẳng định không liên quan vụ lãnh đạo chính trị Hamas - ông Ismail Haniyeh bị ám sát, Nga, Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ việc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ “không biết và không liên quan” vụ ông Haniyeh bị ám sát. Ông Blinken tái khẳng định cam kết của Mỹ với lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và cho biết ông sẽ không suy đoán về tác động của vụ ám sát. Đại sứ quán Nga tại Tehran gọi vụ ám sát là “tội ác chính trị không thể chấp nhận được”. Trung Quốc cũng lên án mạnh mẽ việc lãnh đạo Hamas bị ám sát, cảnh báo rằng vụ việc có thể đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc hơn.

Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Chiều 31/7 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng nguy hiểm ở Trung Đông. Cuộc họp diễn ra theo đề nghị của Iran và được Nga, Trung Quốc, Algeria ủng hộ. Phát biểu trước các đại sứ tham dự phiên họp, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo tái khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đồng thời hối thúc cơ quan quyền lực nhất LHQ “có hành động ngoại giao nhanh chóng và hiệu quả”.

Israel tuyên bố không muốn leo thang chiến tranh. Ngày 31/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này không tìm cách leo thang chiến tranh, nhưng cũng đã chuẩn bị để ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra.

Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu một số thiết bị bay không người lái. Từ ngày 1/9, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ bãi bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tạm thời đối với một số thiết bị bay không người lái thông thường. Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định việc điều chỉnh này sẽ giúp bảo đảm an ninh và ổn định của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Hàn Quốc - Mỹ tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều. Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp gần biên giới liên Triều, với sự tham gia của đơn vị xe chiến đấu Stryker của Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra tại Khu phức hợp bắn đạn thật Rodriguez ở Pocheon, cách Khu phi quân sự chia tách hai miền Triều Tiên khoảng 30 km về phía Nam.

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Myanmar (MRTV) đưa tin ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Cuộc họp cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, nhiệm vụ phát triển hiện nay, khâu chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số và nhà ở quốc gia cũng như các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp.