THẾ GIỚI 24H: Iran cáo buộc Mỹ 'đồng lõa' trong cuộc tấn công của Israel

TPO - Giới chức Iran ngày 26/10 cáo buộc lực lượng Mỹ ở Iraq đã tiếp tay cho quân đội Israel tiến hành cuộc tập kích được mô tả là tội ác vào nước này. Trong khi đó, Chính phủ Israel bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã phải thay đổi kế hoạch tấn công vào Iran do chịu sức ép của Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức trên mạng xã hội X, Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc nêu rõ Mỹ đang kiểm soát không phận Iraq.Vì vậy, việc Mỹ cho phép máy bay chiến đấu Israel sử dụng không phận Iraq để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran sáng sớm ngày 26/10, là sự đồng lõa với tội ác của Israel. Tuy nhiên, tuyên bố của Phái bộ Iran không đưa ra bất kỳ đe dọa trả đũa nào với cuộc tấn công của Israel cũng như hành vi tiếp tay của Mỹ. Trong khi đó tại Israel, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này buộc phải thay đổi mục tiêu tấn công Iran, do chịu sức ép từ Mỹ. Trước đó, kênh số 13 của Israel đưa tin kế hoạch trả đũa ban đầu của Israel là tập kích các cơ sở dầu mỏ và khí đốt của Iran. Tuy nhiên, dưới sức ép của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Netanyahu đã buộc phải đổi sang phương án tấn công các cơ sở quân sự tại Iran. Bên cạnh đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã cảnh báo trước cho Iran về cuộc tấn công, thông qua một nước thứ 3.

Jordan cấm máy bay quân sự Iran và Israel bay qua không phận. Ngày 26/10, truyền thông nhà nước Jordan dẫn nguồn tin từ các lực lượng vũ trang của nước này cho biết Jordan không cho phép bất kỳ máy bay quân sự nào được phép bay qua không phận nước này. Jordan đưa ra tuyên bố trên sau khi Israel oanh kích vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi từng tuyên bố Jordan "không phải là chiến trường của Iran hay Israel" và đã thông báo với cả hai quốc gia láng giềng là sẽ "không cho phép bất kỳ ai xâm phạm không phận" gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân. Jordan cảnh báo sẽ đánh chặn "bất cứ thứ vật thể nào" bay qua không phận quốc gia.

Nga báo trước cho Iran về đòn không kích của Israel. Nga có khả năng đã cảnh báo cho Iran vài giờ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào sáng 26/10. Dẫn nguồn tin giấu tên, tờ Sky News Arabia cho hay thông tin tình báo của Nga được cung cấp vài giờ trước khi Israel công bố tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Hiện Nga và Iran chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Tranh cãi xung quanh bằng tiến sĩ của Bộ trưởng Năng lượng Indonesia. Mới đây, ông Bahlil Lahadalia - Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Indonesia được xác nhận đã hoàn thành bằng tiến sĩ ở trường Đại học Indonesia (UI) . Tuy nhiên, vấn đề gây ra tranh cãi là thời gian hoàn thành chỉ có 1 năm 8 tháng thay vì 3 năm như thường lệ. Một nhóm cựu sinh viên UI khởi thảo một bản kiến nghị trên change.org (nền tảng kiến nghị lớn nhất thế giới) yêu cầu thành lập nhóm độc lập để điều tra đầy đủ về cáo buộc thương mại hóa bằng cấp của ông Bahlil. Bản kiến nghị yêu cầu UI thu hồi bằng cấp của ông Bahlil nếu phát hiện ra việc cấp bằng vi phạm các quy định hiện hành. Tính đến ngày 22/10, bản kiến nghị đã có hơn 9.700 chữ ký. Hội đồng quản trị của UI đã thành lập một nhóm “để điều tra sâu hơn về những gì được cho là bất thường trong vụ việc này”.

Belarus cam kết tạo điều kiện trao đổi tù binh Nga-Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/10 cho biết nước này sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho việc trao đổi tù binh và thi thể giữa Nga và Ukraine. Ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus duy trì một số liên lạc nhất định với Ukraine.

Triều Tiên lên án hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực. Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án các cuộc tập trận gần đây của Mỹ với các đồng minh, gọi đó là hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với an ninh của khu vực. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động thù địch của Mỹ khi dùng đến cuộc biểu dương quân sự liều lĩnh với các đồng minh mà không chú ý đến những căng thẳng chính trị và quân sự hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, vốn có nguy cơ bùng nổ bất ngờ. Chúng tôi gọi đây là mối đe dọa rõ ràng và là hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với an ninh của khu vực” - theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ít nhất 124 người thiệt mạng do cuộc tấn công của Lực lượng hỗ trợ nhanh tại Sudan. Ủy ban kháng chiến Wad Madani tại Sudan hôm qua (26/10) cho biết, ít nhất 124 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) hôm 25/10 tại một ngôi làng ở phía Bắc bang Al-Jazirah. Theo Ủy ban kháng chiến Wad Madani, đây là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất trong cuộc chiến kéo dài hơn 18 tháng qua tại Sudan và là vụ việc lớn nhất trong một loạt các vụ tấn công tại bang Al-Jazirah.

Thủ tướng Canada Trudeau bị yêu cầu từ chức. Hàng loạt nghị sĩ đảng Tự do Canada của Thủ tướng Justine Trudeau đã ra tối hậu thư đề nghị ông sớm từ chức hoặc đối mặt thách thức trong đảng. Theo đó, trong cuộc họp kín gần đây, 20 Nghị sĩ đảng Tự do đã kêu gọi ông Trudeau chủ động từ chức do ông có khả năng bị đánh bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhóm nghị sĩ này đã ký tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Canada quyết định trước ngày 28/10, nếu không sẽ đối mặt với thách thức, nhưng không nêu rõ thách thức gì. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Trudeau vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm gần đây.

Ông Trump chỉ trích bà Harris "tiệc tùng" giữa lúc Israel tấn công Iran. Theo Independent, trong ngày 26/10, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích buổi vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Texas. Ông Trump chỉ trích bà Harris vì "nhảy múa và tiệc tùng" tại sự kiện vận động ở Texas, trong bối cảnh Israel vừa tiến hành tấn công trả đũa Iran. "Mọi người vừa được chứng kiến sự quản lý tệ hại từ những con người thiếu năng lực. Mọi người biết bà Harris ở đâu tối này chứ? Bà ấy bận nhảy múa và tiệc tùng trong khi Israel tấn công Iran. Trong khi chúng ta cố gắng làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì bà ấy tiệc tùng với Beyonce", ông Trump cho biết.