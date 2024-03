THẾ GIỚI 24H: Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Dải Gaza

TPO - Nghị quyết trên được đánh giá mang tính đột phá, do 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đưa ra và được đàm phán căng thẳng cho đến phút chót.

Ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Dải Gaza. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 14 ủy viên Hội đồng Bảo an, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng. Nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramada, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Nghị quyết cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các con tin. Bên cạnh đó, nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn.

Nga tuyên bố phá huỷ hai máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine. Hãng tin RIA Novosti cho biết quân đội Nga đã tấn công sân bay Martynovka của Ukraine ở khu vực Nikolaev và phá huỷ hai chiếc Su-24. "Kết quả của cuộc tấn công vào sân bay Martynovka là phá huỷ hai máy bay chiến đấu Su-24 Ukraine - loại máy bay được chuyển đổi để phóng tên lửa nước ngoài. Cuộc tấn công cũng khiến một nhà kho phát nổ", theo RIA Novosti.

Vụ tấn công khủng bố ở Nga: Số người chết tăng lên 139. Ngày 25/3, Ủy ban Điều tra Nga cho biết vừa có thêm hai người qua đời tại bệnh viện, nâng tổng số người chết vì vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall lên 139 người, trong đó 75 người đã xác định được danh tính, 45 người chết vì tiếp xúc với nhiệt độ cao do hỏa hoạn. Chín bệnh nhân, trong đó có một trẻ em, vẫn đang nằm viện trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng; 182 người bị thương. Ngoài ra, Nga cũng đã bắt giữ thêm 3 tội phạm trong vụ tấn công khủng bố. Đó là 3 bố con, người gốc Tajikistan.

Hamas tố Mỹ cản trở thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 25/3, đài phát thanh Israel đưa tin các cuộc đàm phán do Mỹ, Ai Cập và Qatar bảo trợ đã rơi vào bế tắc sau khi lực lượng Hamas không chấp nhận điều khoản về việc các đơn vị chiến đấu Israel tiếp tục hiện diện tại Gaza trong thời gian ngừng bắn. Về phần mình, một quan chức cấp cao Hamas khẳng định Mỹ mới là nguyên nhân chính làm phá sản tiến trình thương lượng hướng tới thỏa thuận ngừng bắn mới.

CEO Boeing từ chức. Boeing hôm 25/3 thông báo thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao sau khi các máy bay của hãng này liên tục gặp sự cố. Theo đó, Giám đốc điều hành (CEO) Dave Calhoun sẽ rời đi cuối năm nay. Chủ tịch Boeing Larry Kellner cũng sẽ rút khỏi hội đồng quản trị. Cựu CEO Qualcomm Steve Mollenkopf đã được chỉ định thay thế ông. Stan Deal - CEO mảng máy bay thương mại của Boeing (Boeing Commercial Airplanes) cũng từ chức.

Thủ đô Ukraine bị tập kích tên lửa. Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink ngày 25/3 thông báo về việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm để tập kích thủ đô Kiev. "Nga lại sử dụng tên lửa siêu vượt âm để tập kích Ukraine. Có nhiều tiếng nổ đã xuất hiện trong buổi sáng ở Kiev. Suốt năm ngày qua, Mátxcơva đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine. Kiev đang cần sự trợ giúp, chúng ta không có thời gian để lãng phí", bà Brink cho biết. Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng xác nhận việc có ít nhất bảy tiếng nổ lớn vang lên ở Kiev sáng 25/3, đồng thời yêu cầu người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Giáo sư y khoa Hàn Quốc bắt đầu từ chức, giảm giờ làm. Giáo sư từ 19 trong số 40 trường y đã ký một tuyên bố chung, cho biết sẽ nộp đơn từ chức hàng loạt từ ngày 25/3, đồng thời cắt giảm giờ làm để ủng hộ bác sĩ thực tập. Các trường y bao gồm Bệnh viện Đại học Soonchunhyang Cheonan, Đại học Quốc gia Chungnam. Trong khi đó, giáo sư tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul (trường y lớn nhất Hàn Quốc) cũng sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối ngày để thảo luận xem có tiếp tục giữ chức vụ hay không.