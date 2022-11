THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt thành phố của Ukraine bị tập kích

TPO - Ít nhất 10 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng 31/10 theo giờ địa phương. Các cuộc tấn công cũng đã xảy ra tại các thành phố khác như Kharkiv, Zaporizhzhia và Cherkasy.

Còi báo động đã vang lên tại thủ đô Kiev của Ukraine. Các nhân chứng đã nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ và khói bốc lên trên bầu trời thành phố sáng 31/10. Một số khu vực đã mất điện và nước, mạng điện thoại di động cũng gặp tình trạng gián đoạn. Trong khi đó, tại thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine, hai tên lửa đã nhằm vào "cơ sở hạ tầng trọng yếu" trong khu vực. Nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận miền trung và miền Nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin.Ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Trên phương tiện truyền thông xã hội, ông nói rằng hiện tại đã có 40 tên lửa của Nga nhắm đến các mục tiêu trong nước.

Tên lửa bị Ukraine bắn hạ rơi xuống lãnh thổ Moldova. Một tên lửa đã rơi xuống Moldova, khu vực giáp biên giới với Ukraine trong cuộc không kích của Nga ngày 31/10. Bộ Nội vụ Moldova cho biết tên lửa rơi xuống làng Naslavcea ở miền Bắc nước này sau khi bị lực lượng phòng không Ukraine bắn trúng. Không có báo cáo về thương vong trên mặt đất, nhưng cửa sổ của các công trình lân cận đã bị vỡ. (XEM CHI TIẾT...)

Vũ khí từ Ukraine đã đến tay các nhóm tội phạm ở Phần Lan. Thông tin trên được ông Christer Ahlgren – quan chức NBI tiết lộ với hãng tin Yle hôm 30/10. “Chúng tôi thấy dấu hiệu cho thấy những vũ khí này đã tìm được đường đến Phần Lan”, ông nói. Trong số những vũ khí này có súng trường tấn công, ông Ahlgren cho biết. (XEM CHI TIẾT...)

Bắt giữ 9 người liên quan vụ sập cầu ở Ấn Độ. Ngày 31/10, Cảnh sát bang Gujarat (Ấn Độ) cho biết đã bắt giữ 9 người liên quan tới vụ việc chiếc cầu treo ở thị trấn Morbi đổ sập một ngày trước đó, khiến ít nhất 141 người thiệt mạng. Trả lời Reuters, cảnh sát Gujarat cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào các cá nhân có trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý cây cầu.

Nga và Belarus thành lập các trung tâm huấn luyện quân sự chung. Belarus đang có kế hoạch thành lập các trung tâm huấn luyện quân sự chung với Nga và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Nga về việc này, song hai bên sẽ còn phải thảo luận thêm. Tổng thống Belarus cho biết dự kiến sẽ có 9.000 binh sỹ Nga được triển khai tại nước này như một phần của lực lượng quân sự chung giữa hai nước mà ông đã thông báo ngày 10/10.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/10 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn trong khu vực và cho rằng đây là hành động có thể dẫn tới “các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn” từ Bình Nhưỡng.

NATO triển khai hệ thống phòng không ở sườn phía Đông. Ngày 31/10, viết trên Twitter, Bộ chỉ huy Lực lượng hỗn hợp liên quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brunssum (Hà Lan) cho biết: “NATO đã triển khai hệ thống phòng không để bảo vệ các đồng minh dọc sườn Đông trước mối đe dọa tên lửa và trên không tiềm tàng, đảm bảo an toàn cho người dân NATO và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

New Zealand tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga. Ngày 31/10, New Zealand công bố bổ sung các biện pháp trừng phạt, cấm vận nhằm vào Nga. Các cá nhân, tổ chức bị đưa bổ sung vào danh sách này hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Cụ thể, những đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm 14 công dân Nga và 7 thực thể gồm những người làm việc trong quân đội, quốc phòng, cơ quan báo chí, tổ chức bán quân sự của Nga, trong đó có các công ty thiết kế và sản xuất tên lửa, súng.