THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng ICBM

TPO - Ngày 1/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo lệnh trừng phạt mới nhất đối với 11 cá nhân và 4 thực thể liên quan vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 31/10 của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, các cá nhân này bị tình nghi có dính dáng tới hoạt động xuất khẩu vũ khí của Bình Nhưỡng và các mặt hàng liên quan, bao gồm 5 nhân viên làm việc cho một công ty bị cáo buộc tham gia phát triển hạt nhân, tên lửa và kiếm tiền cho Chính phủ Triều Tiên. Theo nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên bị cấm bán và vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Triều Tiên có thể được sử dụng để phát triển vũ khí. Cùng ngày, một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định, vụ phóng ICBM mới nhất của Triều Tiên là vụ phóng tên lửa tầm xa lớn nhất của nước này cho đến nay, dấu hiệu mới nhất cho thấy tiến triển trong nỗ lực phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.

Đức tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Iran sau vụ hành quyết công dân hai quốc tịch. Bộ Ngoại giao Đức thông báo sẽ đóng cửa cả ba lãnh sự quán của Iran trên lãnh thổ Đức để phản đối việc Iran hành quyết công dân mang hai quốc tịch Đức và Iran. Tuy nhiên, Đức vẫn cho phép Đại sứ quán Iran tiếp tục mở cửa. “Quan hệ ngoại giao giữa Đức và Iran hiện đã ở mức thấp hơn rất nhiều”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock phát biểu tại New York. Iran đã triệu đại diện ngoại giao của Đức tại Tehran để bày tỏ sự phản đối đối với quyết định “không công bằng” này.

Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu USD cho Ukraine.Ngày 1/11, Mỹ đã thông báo sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố gói viện trợ này "sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí bổ sung để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của Kiev, bao gồm các hệ thống phòng không, đạn rocket, đạn pháo, xe bọc thép và các vũ khí chống tăng."

Bầu cử Mỹ: Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ sít sao trên toàn quốc. Dữ liệu khảo sát được The Guardian công bố cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump trên toàn nước Mỹ tính tới ngày 30/10 lần lượt là 47% và 46%, và số liệu này vẫn giữ nguyên từ hôm 24/10. Được biết, ứng viên Cộng hòa Trump và đối thủ Dân chủ Harris trong ngày 1/11 (giờ Mỹ) đều tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin, nơi bà Harris đang dẫn trước ông Trump khoảng 2% sự ủng hộ từ cử tri Mỹ. Dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5/11 tới.

Nhóm vũ trang ở Bolivia chiếm cơ sở quân sự và bắt giữ một số binh sĩ. Quân đội Bolivia ngày 1/11 cho biết một nhóm vũ trang ở nước này đã chiếm quyền kiểm soát một cơ sở quân sự gần thành phố Cochabamba và bắt giữ một số binh sĩ. Cochabamba, nằm ở miền Trung Bolivia, là nơi sinh sống của nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Evo Morales. Quân đội Bolivia mô tả hoạt động của nhóm vũ trang này là "bất thường", lưu ý nhóm này cũng đã chiếm quyền kiểm soát vũ khí và đạn dược, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động như vậy đồng nghĩa với tội phản quốc.

Li-băng cáo buộc Israel từ chối ngừng bắn. Ngày 1/11, Thủ tướng Li-băng Najib Mikati đã chỉ trích việc Israel mở rộng các cuộc tấn công vào nước ông, cho rằng điều đó cho thấy Tel Aviv khước từ các nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sau hơn một tháng chiến tranh.

Một đảo ở Bắc Cực biến mất. Ngày 31/10, Hiệp hội địa lý Liên bang Nga thông báo hòn đảo Mesyatsev đã biến mất khỏi quần đảo Franz Josef của Nga ở Bắc Cực. Nhóm chuyên gia do Phó Giáo sư - Phó Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật Alexey Kucheiko dẫn đầu đã theo dõi quần đảo này qua ảnh chụp từ vệ tinh từ năm 2020 đến nay và nhận thấy vùng lãnh thổ băng giá có diện tích 53 ha này đã hoàn toàn biến mất. Sự biến mất dần này đã được nhóm cảnh báo từ năm 2020 và giờ đây, bản đồ dẫn đường tàu thuyền ở khu vực này sẽ phải điều chỉnh.

Quân đội Ai Cập phủ nhận hợp tác với Israel. Ngày 31/10, các lực lượng vũ trang Ai Cập phủ nhận hoàn toàn những tuyên bố gần đây lan truyền trên mạng xã hội và các tài khoản đáng ngờ, cũng như mọi tin đồn ủng hộ Israel trong các hoạt động quân sự của Tel Aviv. Trong một tuyên bố, người phát ngôn chính thức của các lực lượng vũ trang Ai Cập - Đại tá Gharib Abdel-Hafez cho biết quân đội nước này hoàn toàn không có bất kỳ hình thức hợp tác nào với Israel.

Liên minh châu Âu, Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng. Ngày 1/11, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã ký hiệp ước thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng, nhằm tiến tới hợp tác chung trong hàng loạt lĩnh vực liên quan trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu đang thay đổi. Lễ ký kết diễn ra tại Tokyo nhân chuyến thăm của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đến quốc gia châu Á. Ông Borrell cho rằng việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng là bước đi mang tính lịch sử, phù hợp với tình hình an ninh hiện tại.

Tỷ phú Elon Musk không xuất hiện tại tòa. Tỷ phú Elon Musk bị tòa triệu tập vì treo thưởng 1 triệu USD cho cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông đã không xuất hiện tại phiên tòa xét xử. Tỷ phú Elon Musk có thể phải đối mặt khoản tiền phạt nếu bị thẩm phán xác định ông này coi thường tòa án.