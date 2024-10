THẾ GIỚI 24H: Lầu Năm Góc cảnh báo kho vũ khí Mỹ cạn dần do viện trợ cho Ukraine

TPO - Lầu Năm Góc cho biết viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến việc duy trì và tăng cường kho dự trữ đạn dược.

"Hoạt động viện trợ vũ khí của Mỹ dành cho Ukraine cho thấy những thách thức trong việc duy trì, tái thiết và tăng sản lượng kho dự trữ đạn dược của Washington", Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp quốc phòng quốc gia ghi rõ.Bản kế hoạch cảnh báo Lầu Năm Góc cần tăng cường năng lực để đảm bảo sản xuất đủ những loại đạn dược mới, tiên tiến hơn. Trong khi đó, tờ The Economist đưa tin Mỹ không còn đủ khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine. “Chúng tôi không còn gì để cung cấp cho họ. Trong trường hợp vẫn cố gắng viện trợ thì chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nghiêm trọng ở những nơi khác”, tờ The Economist trích dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho hay. Trước đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết quốc gia này đang thiếu hụt một số loại tên lửa phòng không do viện trợ cho Israel và Ukraine.

Tổng thống Putin giám sát tập trận răn đe hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố cũng như tham gia giám sát cuộc tập trận huấn luyện hạt nhân chiến lược mới trong Phòng Tình huống của Điện Kremlin. "Chúng tôi sẽ triển khai các hành động nhằm kiểm soát việc sử dụng vũ khí hạt nhân thông qua hoạt động phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh. Trong video do Điện Kremlin công bố, ông Putin cho biết việc sử dụng vũ khí hạt nhân là "biện pháp cực kỳ đặc biệt" và Nga sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào.

Nga phạt Google do chặn một số kênh truyền hình trên YouTube. Tòa án ở Nga đã phạt Google hàng tỷ ruble vì đã chặn các kênh truyền hình của nước này trên YouTube. Số tiền phạt sẽ tăng lên hằng ngày cho đến khi tiền phạt được nộp đủ. Dịch vụ lưu trữ video thuộc sở hữu của Google hiện chưa khôi phục tài khoản của các kênh truyền hình Nga như Zvezda, Russia-1, VGTRK, NTV và các kênh khác. Tòa án đã yêu cầu Google khôi phục quyền truy cập vào các kênh, nếu không sẽ áp dụng hình phạt.

Quân đội Israel xâm nhập sâu vào miền Nam Li-băng. Ngày 29/10, truyền thông Li-băng cho biết xe tăng của Israel đã tiến vào vùng ngoại ô của làng Khiam, miền Nam Li-băng. Đây là lần xâm nhập sâu nhất của Israel vào miền Nam Li-băng kể từ khi chiến dịch trên bộ được triển khai vào tháng trước.

Liên Hợp Quốc lên án Israel sau khi ra lệnh cấm hỗ trợ người Palestine. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đã lên án Israel, sau khi Quốc hội nước này thông qua đạo luật coi Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) là tổ chức “khủng bố” và cấm tổ chức nhân đạo này hoạt động tại Israel. Người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini cho biết, Israel đã tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm” khi đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, làm gia tăng thêm nỗi đau khổ của người dân Palestine, đặc biệt là tại Dải Gaza nơi người dân đã phải trải qua hơn một năm địa ngục trần gian.

Tướng Israel cảnh báo về đòn tấn công chưa từng có nếu Iran trả đũa. Phát biểu tại căn cứ không quân Ramon ở miền Nam Israel hôm 29/10, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel), tướng Herzi Halevi cảnh báo: “Nếu Iran phạm sai lầm khi phát động một đợt tấn công tên lửa khác vào Israel, chúng tôi sẽ biết cách tiếp cận Iran, với những khả năng mà chúng tôi thậm chí chưa sử dụng (trong cuộc tấn công hôm 26/10), và tấn công rất mạnh mẽ vào cả năng lực và những vị trí mà chúng tôi đã dành lại cho sau này”.

Liên minh châu Âu áp thuế bổ sung đối với ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc. Ngày 29/10, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp thuế bổ sung đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận giúp chấm dứt tình trạng bế tắc. Trong quyết định cuối cùng được công bố, Ủy ban châu Âu xác nhận EU sẽ áp dụng mức thuế mới cao nhất tới 35,3%, cao hơn so với mức 10% hiện nay đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc.