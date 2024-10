THẾ GIỚI 24H: Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine được phép tấn công tầm xa vào đất Nga

TPO - Moscow sẽ đáp trả nếu Mỹ và đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc cách ứng phó với cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra trên lãnh thổ, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều biện pháp đáp trả khác nhau”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Ông Putin nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để nói về cách thức, thời điểm và địa điểm Nga sẽ phản ứng, nhưng Moscow chắc chắn có phản ứng tương tự nếu Kiev được phép sử dụng vũ khí phương Tây thực hiện cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine về việc dỡ bỏ hạn chế tầm bắn của tên lửa ATACMS, với khoảng 300 km vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

G7 cam kết sẽ siết chặt lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga. Cuối tuần qua, các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt được áp dụng sau chiến sự ở Ukraine. "Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện thêm các sáng kiến để ứng phó với các hành vi vi phạm cơ chế giá trần dầu (60 USD/thùng dầu)", nhóm này cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp tại Washington. Những bước tiếp theo đó không được nêu chi tiết.

Liên minh cầm quyền tại Nhật Bản chính thức mất thế đa số tại Hạ viện. Liên minh cầm quyền Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các đảng đối lập đã giành được tổng cộng 235 ghế trong tổng số 465 ghế trong Hạ viện, vượt quá mức đa số đơn giản 2 ghế. Trong đó, đảng Dân chủ Lập hiến giành được 143 ghế. Liên minh cầm quyền chỉ giành được 208 ghế, trong đó LDP được 186 ghế và đảng Công Minh giành được 22 ghế.

Iran đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Ngày 27/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức họp khẩn, lên án việc Israel không kích nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ai Cập đề xuất lệnh ngừng bắn hai ngày tại Gaza. Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi hôm qua (27/10) đã đưa ra sáng kiến ​​của Ai Cập, về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong 2 ngày, trong đó 4 con tin Israel được trao đổi với một số tù nhân Palestine. Thông báo của ông El-Sisi đưa ra trong bối cảnh Qatar đang tổ chức một vòng đàm phán mới, giữa các quan chức Qatar, Mỹ và Israel. Tổng thống Ai Cập cho biết, sáng kiến ​​này là bước đi sơ bộ cho một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn, khi các cuộc đàm phán sau đó sẽ thảo luận về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và đảm bảo viện trợ được đưa vào Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Iran không nên đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Iran không nên “phạm sai lầm” và đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Israel. “Ông Austin đã nói với Bộ trưởng quốc phòng Israel rằng Iran không nên phạm sai lầm khi đáp trả các cuộc tấn công của Tel Aviv. Điều này sẽ đánh dấu kết thúc cuộc giao tranh này”, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố. Cũng theo Lầu Năm Góc, ông Austin và người đồng cấp Gallant đã thảo luận về những cách thức có thể để giảm căng thẳng ở Trung Đông bằng con đường ngoại giao.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chỉ trích ông Donald Trump. Tại một sự kiện vận động của đảng Dân chủ ở bang Michigan, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã kêu gọi các cử tri dành lá phiếu cho bà Kamala Harris. Bên cạnh đó, bà Michelle Obama cũng đã chỉ trích các chính sách của ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump không bảo vệ quyền lợi sức khoẻ phụ nữ.

Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Sudan. Gần 4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Sudan đang có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính. Các cơ quan Liên Hợp Quốc đã đưa ra những số liệu trên cùng với lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng trên khắp quốc gia Bắc Phi này.

Triều Tiên công bố kết quả điều tra vụ máy bay không người lái rơi tại Bình Nhưỡng. Reuters/Yonhap cho biết ngày 28/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đã quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về việc phóng thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ nước này vì mục đích chính trị. Bộ này đã công bố kết quả cuối cùng cuộc điều tra, sau khi tuyên bố rằng UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng 10 để rải truyền đơn chống Triều Tiên.