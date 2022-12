THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc phóng thử tên lửa, dân sợ hãi tưởng UFO

TPO - Quân đội Hàn Quốc thử tên lửa nhằm xây dựng khả năng quốc phòng mà không báo trước khiến dân chúng hoang mang tưởng UFO hay tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng.

Ngày 30/12, quân đội Hàn Quốc bất ngờ phóng thử một tên lửa nhiên liệu rắn khiến nhiều người dân sợ hãi tưởng là UFO, số khác cho rằng có khả năng là tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng, theo hãng tin AP. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa trên là một phần nằm trong kế hoạch xây dựng khả năng giám sát trên không và củng cố khả năng quốc phòng của nước này, đồng thời bộ này còn cho biết do đã không thông báo trước với người dân về vụ phóng tên lửa nên đã dẫn đến các vấn đề về an ninh, quân sự nhạy cảm.

Nga lên tiếng về vụ tên lửa rơi ở Belarus. Việc tên lửa Ukraine vi phạm không phận Belarus là điều vô cùng đáng quan ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với báo giới ngày 31/12. Ông cho biết Belarus có cùng quan điểm với Nga và hai quốc gia đã trao đổi với nhau về tình hình hiện tại. "Mức độ đối thoại cao nhất có thể và sự tin tưởng lẫn nhau đã giúp chúng tôi trao đổi về thông tin nhạy cảm nhất một cách nhanh chóng", người phát ngôn Điện Kremlin cho hay. Ông cũng cho biết Minsk đã thực hiện một số động thái sau vụ việc, trong đó có việc yêu cầu Ukraine tiến hành điều tra.

Ukraine nói giành lại kiểm soát hơn 1.800 khu định cư, hứng "tổn thất nặng" ở miền Đông. Văn phòng tổng thống Ukraine tuyên bố, Kiev đã giành lại quyền kiểm soát tổng cộng 1.884 khu định cư từ tay quân Nga kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2. Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine viết trên kênh Telegram hôm 30/12: “Cơ sở hạ tầng là một trong những ưu tiên chính của chúng tôi. 15.199 hạng mục cơ sở hạ tầng đã được khôi phục và cũng chừng ấy đang trong quá trình phục hồi”.

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo. Quân đội Hàn Quốc ngày 31/12 cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên, Yonhap đưa tin. Hiện chưa rõ loại tên lửa cụ thể nào được sử dụng trong vụ phóng. Vụ phóng tên lửa được Triều Tiên tiến hành chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo phóng thử nghiệm thành công một thiết bị phóng không gian chạy bằng nhiên liệu rắn.

Trung Quốc có Bộ trưởng Ngoại giao mới. Ngày 30/12, ông Tần Cương - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Trung Quốc, thay ông Vương Nghị.

Tunisia kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng. Ngày 30/12, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã quyết định gia hạn thêm một tháng tình trạng khẩn cấp được áp dụng trên cả nước. Tunisia lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 24/11/2015, sau vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một chiếc xe chở lực lượng bảo vệ tổng thống khiến 12 đặc vụ thiệt mạng. Sau đó, tình trạng khẩn cấp đã được nhiều lần kéo dài và lần gần đây nhất là vào ngày 18/2/2022 với thời gian kéo dài đến cuối năm.

Mali kết án tù 46 binh sĩ Côte d’Ivoire. 46 binh sĩ Côte d’Ivoire bị tình nghi là "lính đánh thuê" và bị giam giữ ở Mali kể từ tháng 7 đến nay đã bị chính quyền quân sự nước này kết án 20 năm tù vào ngày 30/12, ngay trước thời hạn ngày 1/1/2023 mà nguyên thủ các nước Tây Phi đã đặt ra tối hậu thư cho Mali trong việc trả tự do cho những người lính này.

Cựu Tổng thống Donald Trump đóng 0 đồng tiền thuế trong nhiệm kỳ cuối. Ngày 30/12, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ đã công bố hồ sơ khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump giai đoạn từ 2015-2020. Các hồ sơ cho thấy trong giai đoạn trên, cựu Tổng thống Trump và phu nhân Melania Trump đã kê khai các khoản khấu trừ và các khoản lỗ lớn nên chỉ phải trả rất ít hoặc không trả thuế thu nhập trong những năm này. Theo các chi tiết được Ủy ban công bố, ông Trump không phải trả thuế thu nhập vào năm 2020, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Căn cứ Mỹ gần mỏ dầu al-Omar ở Syria bị tấn công tên lửa. Ngày 30/12, Tổ chức Phát thanh và Truyền hình của Syria đưa tin căn cứ của Mỹ gần mỏ dầu al-Omar ở tỉnh Deir ez-Zor, Đông Bắc Syria, đã bị tấn công bằng tên lửa. Theo nguồn tin, một số tên lửa đã được nhắm bắn vào căn cứ này. Sau cuộc tấn công, máy bay trực thăng của Mỹ đã xuất hiện trong khu vực. Tuy nhiên, nguồn tin trên không cho biết các tên lửa được bắn từ hướng nào.

Ukraine nói Nga tấn công UAV dọc tiền tuyến từ Bắc tới Nam. Ngày 30/12, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công vào các thị trấn của Ukraine dọc tiền tuyến từ Bắc tới Nam, 1 ngày sau khi Moscow phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Âm thanh của các cuộc không kích đã vang lên vào đêm 30/12 ở thủ đô Kiev và Reuters ghi nhận một vài vụ nổ cũng như âm thanh của hệ thống phòng không ở phía Nam thành phố khi Nga phóng 16 UAV. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy các UAV này. 7 UAV đã nhắm vào Kiev và khiến một tòa nhà của chính quyền bị hư hại.