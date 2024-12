THẾ GIỚI 24H: Đan Mạch tăng chi tiêu quốc phòng cho Greenland sau tuyên bố của ông Trump

TPO - Chính phủ Đan Mạch đã công bố kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng cho Greenland, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhắc lại mong muốn mua lãnh thổ Bắc Cực này.

Ngày 24/12, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen dự định chi hàng chục tỷ krone cho gói quốc phòng mới này. “Trong nhiều năm, chúng ta đã không đầu tư đủ vào Bắc Cực, giờ đây chúng ta đang lên kế hoạch cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn,” ông Poulsen nói. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cũng khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đảm bảo an ninh cho Greenland. Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 22/12, ông Trump cho rằng việc Mỹ sở hữu và kiểm soát Greenland là một “nhu cầu tuyệt đối” vì lý do an ninh quốc gia.

Nga lên kế hoạch thực hiện 15 vụ phóng tên lửa Angara từ năm 2027-2033. Ngày 24/12, ông Yury Borisov - người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nhà nước Roscosmos, tiết lộ Nga lên kế hoạch tiến hành 15 vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng Angara từ năm 2027 đến năm 2033 trong khuôn khổ dự án xây dựng Trạm quỹ đạo Nga (ROS). Đây là một dự án không gian tham vọng nhằm tăng cường vị thế của Nga trong lĩnh vực chinh phục không gian vũ trụ.

Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Syria tái thiết hạ tầng năng lượng và giao thông. Ngày 24/12, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng nước này, Alparslan Bayraktar, cho biết một phái đoàn từ Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Syria sớm nhất có thể để đánh giá cơ sở hạ tầng điện và năng lượng, đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết khủng hoảng năng lượng ở quốc gia láng giềng. Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cũng khẳng định Ankara sẽ nỗ lực phục hồi các trung tâm giao thông của Syria, bắt đầu bằng việc khôi phục hoạt động các sân bay ở Damascus và Aleppo.

Israel bị kiện lên Hội đồng Bảo an. Ngày 24/12, Bộ Ngoại giao và Di cư Li-băng đã nộp đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) cáo buộc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với phong trào Hezbollah. Nền tảng tin tức độc lập ở Trung Đông L'orient today đưa tin, bộ trên ghi nhận, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah có hiệu lực hôm 27/11 đến ngày 22/12, Israel đã tiến hành hơn 816 cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm vào Li-băng, pháo kích các làng biên giới, đặt bẫy mìn tại nhà dân, phá hủy nhiều khu dân cư và chặn đường.

Hàng trăm người bị bắt trong các cuộc truy quét lao động bất hợp pháp tại London. Ngày 24/12, Bộ Nội vụ Anh cho biết hàng trăm người đã bị bắt trong đợt truy quét lao động bất hợp pháp tại London, bao gồm tại các tiệm rửa xe, tiệm làm móng, siêu thị và công trường xây dựng. Theo đó, các đội thực thi di trú từ Bộ Nội vụ đã thực hiện gần 1.000 chuyến ghé thăm tới các cơ sở bị nghi sử dụng lao động bất hợp pháp trong những tháng gần đây. Số lượng các cuộc truy quét ở London đã tăng 11% kể từ cuộc tổng tuyển cử tháng 7.

Nga công bố thêm thành viên gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) trong năm 2025. Nga thông báo sẽ có thêm 9 quốc gia chính thức trở thành đối tác của BRICS bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Theo đó, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra hồi tháng 10 tại Kazan, Nga, tổ chức liên chính phủ này đã nhận được 35 đơn đăng ký gia nhập BRICS theo các điều kiện khác nhau.

Hoả hoạn bùng phát ở tháp Eiffel ngay trước Giáng sinh, khoảng 1.200 người phải sơ tán. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tháp Eiffel ở Paris (Pháp), khiến khoảng 1.200 du khách phải sơ tán khi các lực lượng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường. News.Az dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và đang dập lửa, trong khi du khách được đưa ra khỏi công trình mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

Syria giải tán và hợp nhất toàn bộ các nhóm vũ trang. Chính quyền quân sự tại Syria hôm qua (24/12) tuyên bố đã đạt được thống nhất với toàn bộ các nhóm vũ trang trong nước về việc giải giáp vũ khí và hợp nhất vào một thực thể thống nhất dưới sự điều hành của Bộ Quốc phòng Syria. Tuy nhiên, thông báo không cho biết thời gian sẽ tiến hành hợp nhất và quá trình này kéo dài bao lâu. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho rằng thỏa thuận giải giáp vũ khí các nhóm vũ trang tại Syria dường như không bao gồm lực lượng người Kurd đang hoạt động ở phía Bắc Syria.