THẾ GIỚI 24H: Crimea lại bị tấn công bằng UAV

TPO - Ngày 22/11, đại diện chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở bán đảo Crimea cho biết bán đảo này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo giới chức ở Crimea, các lực lượng của Nga ở đó "đang trong tình trạng cảnh giác". Theo ông Razvozhayev, không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại và hai UAV "đã bị bắn hạ". Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về vụ tấn công. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa tuyên bố giành lại gần như toàn bộ bán đảo Kinburn nằm ngoài khơi Biển Đen, nơi giao tranh đang diễn ra.

Nga xây dựng tuyến phòng thủ mới ở khu vực biên giới với Ukraine. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov ngày 23/11 cho biết, Nga đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới giữa Ukraine và khu vực Belgorod, ở phía Tây nước này. Phát biểu với báo chí, ông Vyacheslav Gladkov nêu rõ, động thái này nhằm đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới, song ông không tiết lộ chi tiết về việc xây dựng tuyến phòng thủ mới. Quan chức này cũng cho rằng những tuyên bố của ông “sẽ bị Ukraine nghe ngóng một cách kỹ lưỡng”.

Đức, Pháp, Italy thống nhất kế hoạch phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới. Pháp và Italy ngày 22/11 đã nhất trí với kế hoạch phát triển các hệ thống tên lửa đẩy thế hệ mới Ariane 6 và Vega-C. Ariane 6 dự kiến được phóng lần đầu tiên vào năm 2020, nhưng kế hoạch ra mắt đã bị đẩy sang cuối năm 2023.

Mỹ chuẩn bị giải ngân khoản viện trợ 4,5 tỷ USD dành cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 22/11 công bố quá trình giải ngân khoản viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ USD dành cho Ukraine sẽ bắt đầu được thực hiện trong những tuần tới.

Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện. Trong một video được đăng tải đêm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân nỗ lực tiết kiệm năng lượng, nhất là những khu vực bị tàn phá nặng nề như: Kiev, Vinnytsia, Sumy và Odessa. Lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy nhiều hệ thống điện tại Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện sử dụng. Giới chức nước này dự đoán tình trạng mất điện sẽ kéo dài đến hết tháng 3 năm sau.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích căn cứ đồng minh người Kurd của Mỹ ở Syria. Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com, một căn cứ ở phía Đông Bắc Syria được sử dụng chung bởi lực lượng người Kurd và liên minh do Mỹ lãnh đạo đã bị tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/11. Ông Erdoğan nói trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Chúng tôi đã tấn công những kẻ khủng bố trong vài ngày bằng máy bay, đạn pháo và máy bay không người lái của mình. Chúng tôi sẽ sớm tiêu diệt tất cả bọn chúng bằng xe tăng, pháo binh và binh lính của chúng tôi”.

Iran tuyên bố làm giàu urani 60% để đáp trả nghị quyết của IAEA. Ngày 22/11, chính quyền Iran thông báo đã bắt đầu tiến trình làm giàu hạt nhân ở cấp độ tinh khiết 60% nhằm đáp trả một phần nghị quyết do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông qua chống Tehran.

Ukraine khám xét tu viện 1.000 năm tuổi tìm gián điệp. Theo Guardian, trong ngày 22/11, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã tiến hành khám xét tu viện Pechersk Lavra do nghi ngờ có một nhóm gián điệp hoạt động tại đây. Hiện tại, cơ quan an ninh của Ukraine chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về kết quả của cuộc khám xét.

Ukraine thực hiện chiến dịch quân sự ở bờ đông sông Dnipro. Theo Pravda, trong ngày 22/11, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã khởi động chiến dịch quân sự tại bán đảo Kinburn, thuộc tỉnh Mykolaiv giáp với Kherson. "Chiến dịch đang trong trạng thái yên lặng, các trận bão và gió rất mạnh đang trợ giúp cho binh lính của chúng ta", bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine nói.