THẾ GIỚI 24H: Chen lấn nhận tiền lì xì của đại gia Campuchia, 4 người thiệt mạng

TPO - Ít nhất 4 người ở Campuchia đã tử vong vào ngày 23/1 khi chen lấn nhận phong bao lì xì ở nhà một doanh nhân địa phương.

Hình ảnh được chia sẻ bởi truyền thông địa phương ghi lại cảnh hàng trăm người chen chúc nhau tiến về phía cánh cổng lớn của một dinh thự của ông Sok Kong ở trung tâm thành phố Phnom Penh. "Một số người lớn tuổi có vấn đề về sức khỏe đã ngã xuống trong lúc chen lấn lấy quà", Sam Vicheka, phát ngôn viên cảnh sát Phnom Penh, nói. Ông Vicheka cho biết thêm rằng, 5 người khác cũng đang được điều trị tại các cơ sở y tế. "Tính đến nay, ít nhất 4 người, gồm 2 nam 2 nữ, đã tử vong". Ông Sok Kong là một trong những người giàu nhất Campuchia với khối tài sản kếch xù từ ngành nhiên liệu, giải trí và dịch vụ.

Liên minh châu Âu sẵn sàng thảo luận việc mua năng lượng và vũ khí của Mỹ. Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (24/1) cho biết sẵn sàng thảo luận việc mua năng lượng và vũ khí của Mỹ để ngăn chặn thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đe dọa áp đặt đối với khối này. Tổng thống Mỹ Trump trước đó tuyên bố sẽ giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa kéo dài với EU, thông qua thuế quan đánh vào dầu và khí đốt. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết EU sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của mình nếu thuế quan được áp dụng và nhắc đến các khoản thuế trả đũa mà EU áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Mỹ khi thép và nhôm của EU bị đánh thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump.

Hungary ngăn chặn gia hạn lệnh trừng phạt của EU với Nga. Các nguồn thạo tin tiết lộ, Thủ tướng Hungary đang chặn việc gia hạn lệnh trừng phạt do EU áp đặt đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Theo đài RT, các lệnh trừng phạt dự kiến hết hạn vào ngày 31/1 và đòi hỏi sự nhất trí gia hạn của 27 quốc gia thành viên EU sau mỗi 6 tháng để tiếp tục có hiệu lực. Hãng tin Bloomberg hôm 22/1 trích dẫn lời một số nhà ngoại giao ẩn danh cho biết, hiện EU không có giải pháp thay thế nào nhằm gia hạn các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga nếu Hungary tiếp tục phản đối.

Mỹ: Xả súng tại trường học ở Tennessee khiến 2 người thiệt mạng. Truyền thông Mỹ ngày 23/1 đưa tin một vụ xả súng xảy ra tại Trường Trung học Antioch gần Nashville, bang Tennessee hôm 22/1 (giờ địa phương) đã khiến 2 học sinh thiệt mạng, gây chấn động trong cộng đồng. Các nạn nhân bao gồm một nữ sinh và chính nghi phạm vụ xả súng. Ngoài ra, có hai học sinh khác bị thương, một người bị vết đạn sượt qua và người còn lại không phải bị thương do trúng đạn mà do ngã.

Hungary sơ tán 30 trường học do nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom. Sáng 23/1, khoảng 30 trường học tại Budapest và các khu vực lân cận của Hungary đã được sơ tán do nhận được các cuộc gọi đe dọa đánh bom. Truyền thông Hungary đưa tin Thủ tướng Viktor Orban đã liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Nội vụ về các cuộc gọi đe dọa nói trên. Nhà lãnh đạo Hungary cho biết các cơ quan chức năng của nước này sẽ tăng cường an ninh cho các trường học và nhanh chóng điều tra nguồn gốc các cuộc gọi.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đối thoại trực tiếp với ông Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông có thể tham gia hòa đàm trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cho Kiev các đảm bảo an ninh. "Câu hỏi duy nhất là đảm bảo an ninh như thế nào và thành thật mà nói, tôi muốn biết rõ trước khi đàm phán. Nếu ông ấy (Trump) có thể đảm bảo nền an ninh vững chắc và không thể đảo ngược dành cho Ukraine, chúng tôi sẽ tiến theo con đường ngoại giao", ông Zelensky nhấn mạnh. Năm ngoái, Tổng thống Nga Putin quả quyết sẽ chỉ đối thoại với ông Zelensky nếu chính khách này tổ chức bầu cử và giành chiến thắng để khôi phục tính chính danh là lãnh đạo Ukraine.

Campuchia, Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận Rồng vàng lớn nhất từ trước tới nay. Quân đội Campuchia và Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận mang tên "Rồng Vàng 2025" trong tương lai gần, đồng thời cuộc tập trận sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn những năm trước,với quy mô cả trên bộ và trên biển. Theo phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, nội dung của cuộc tập trận này chỉ tập trung vào các hoạt động chống khủng bố và công tác nhân đạo, với mục đích tăng cường hợp tác và học hỏi lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận trách nhiệm vụ thiết quân luật. Ngày 23/1, trong phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã nhận trách nhiệm về vụ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024. Theo đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun tự nhận bản thân là người đưa ra đề xuất ban bố thiết quân luật, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực thi lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố.

Người liều mình cứu ông Trump trong vụ ám sát hụt được chọn làm lãnh đạo Mật vụ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn ông Sean Curran - một trong những đặc vụ đã lao lên bảo vệ chính trị gia đảng Cộng hoà này trong vụ ám sát hụt lần đầu hồi tháng 7/2024 - làm lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ, tờ New York Post đưa tin. Viết trên mạng xã hội Truth Social tối 22/1, Tổng thống Trump nhấn mạnh đặc vụ Curran là “một người yêu nước vĩ đại, người đã bảo vệ gia đình” ông Trump trong suốt nhiều năm qua.