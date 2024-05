THẾ GIỚI 24H: Anh cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công Crimea

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết Ukraine có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào do Anh cung cấp để tấn công bán đảo Crimea.

Theo Sputnik, trong ngày 14/5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã xác nhận việc London cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Anh viện trợ để tập kích bán đảo Crimea.Bộ trưởng Shapps nhấn mạnh, Chính phủ Anh sẽ luôn cho phép các đối tác sử dụng vũ khí của mình, miễn là họ tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, ông Shapps không tiết lộ cụ thể về các thỏa thuận quân sự giữa London và Kiev.

Pháp tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 14/5, Điện Elysee tuyên bố Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuyên bố nêu rõ: “Tổng thống Macron tái khẳng định quyết tâm của Pháp nhằm cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết cho Ukraine… ”.

Nga chuẩn bị cho cuộc xung đột lâu dài. Ông Andrey Belousov, người vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử làm bộ trưởng quốc phòng đã hé lộ những ưu tiên sắp tới khi nắm giữ cương vị này, trong đó có việc đảm bảo phúc lợi cho các quân nhân. Theo giới quan sát, quyết định của ông Putin là dấu hiệu cho thấy nước Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói ưu tiên hàng đầu của Moscow là đảm bảo chiến thắng trên tiền tuyến

Anh triệu tập đại sứ Trung Quốc. Ngày 14/5, Bộ Ngoại giao Anh triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại London - ông Trịnh Trạch Quang để phản đối các hoạt động gián điệp và tấn công mạng sau khi Anh bắt ba người đàn ông với cáo buộc làm gián điệp cho Hong Kong (Trung Quốc), theo hãng tin Reuters. Văn phòng Đối ngoại Anh cho biết Ngoại trưởng Anh David Cameron đã trực tiếp trao đổi với Đại sứ Trịnh về sự phản đối của London với “các hoạt động được Trung Quốc hậu thuẫn ở Anh”.

Mỹ tăng thuế với xe điện Trung Quốc lên 100%. Reuters ngày 14/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói tăng thuế mạnh đối với loạt hàng xuất xứ từ Trung Quốc bao gồm xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế. Trong đó thuế quan sẽ tăng lên 100% đối với xe điện (mức cũ là 27,5%), trong khi pin mặt trời và chất bán dẫn tăng từ mức 25% lên 50%. Thuế đối với pin xe lithium-ion và các bộ phận pin sẽ tăng lên 25%. Một số khoáng chất quan trọng cũng tăng thuế từ 0% lên 25%.

Tấn công xe chở tù nhân tại Pháp, ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng. Một nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 3 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương khi vụ tấn công xảy ra nhằm vào xe chở 1 tù nhân tại vùng Eure, miền Bắc nước Pháp, ngày 14/5. Một số đối tượng có vũ trang đã tấn công chiếc xe tại trạm thu phí đường bộ ở khu vực Incarville trong khi xe đang di chuyển từ thành phố Rouen đến Evreux tại vùng Normandy. Tù nhân được vận chuyển trên xe đã trốn thoát cùng với nhóm người trên.

Lào tiếp tục phát hiện nhiều tượng Phật có niên đại hàng trăm năm. Ngày 14/5, các cơ quan chức năng của Lào đã tìm thấy thêm 8 pho tượng Phật bằng đồng, cùng nhiều cổ vật quý khác tại huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo. Pho tượng lớn nhất được tìm thấy lần này có chiều cao 45 cm, rộng 27 cm. Một quan chức Cục Di sản Lào cho biết, tất cả các pho tượng cùng những hiện vật được tìm thấy sẽ được đem đi kiểm tra để xác định về niên đại và nguồn gốc. Trước đó, các cơ quan chức năng của Lào cũng đã phát hiện và khai quật hàng trăm pho tượng phật lớn nhỏ có niên đại hàng trăm năm tại tỉnh Xiengkhuang và Bokeo, Bắc Lào.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật về hỗ trợ an ninh Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật buộc chính quyền của ông phải gửi viện trợ quân sự cho Israel mà đảng Cộng hòa đang thúc đẩy, nếu nó được Quốc hội thông qua. Trước đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã đưa ra dự luật nhằm chống lại quyết định tạm dừng viện trợ vũ khí cho đồng minh Israel, trong bối cảnh nước này mở rộng chiến dịch trên bộ vào khu vực Rafah, phía Nam Dải Gaza. Dự luật sẽ đóng băng ngân sách dành cho các văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng và Hội đồng An ninh Quốc gia nếu Tổng thống Mỹ không giao số vũ khí hỗ trợ Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 56 đối tượng nghi là thành viên IS. Ngày 14/5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ 56 nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các chiến dịch chống khủng bố trên khắp đất nước. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Yerlikaya cho hay các chiến dịch mang tên "Bozdogan-38" được thực hiện tại 4 tỉnh trên cả nước là Sanliurfa, Hatay, Denizli và Konya, song không nêu rõ ngày tiến hành. Ông Yerlikaya cho biết các nghi phạm được cho là đã tuyển mộ người, huấn luyện bắn súng, đào tạo về tổ chức cũng như hỗ trợ hậu cần cho IS.