Iran mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm

TPO - Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chuẩn tướng Ahmad Reza Radan, Tư lệnh Bộ Thực thi pháp luật Iran.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, khoa học-kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp, an ninh, quốc phòng; đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin với Chuẩn tướng Ahmad Reza Radan về tình hình, mục tiêu, chủ trương lớn và kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tư lệnh Bộ Thực thi pháp luật Iran Ahmad Reza Radan chuyển lời của Phó Tổng thống thứ Nhất Iran Mohammad Mokhber mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Iran, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-Iran.

Chúc mừng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng cao trong khu vực và quốc tế, Tư lệnh Bộ Thực thi pháp luật Iran khẳng định Việt Nam luôn có vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của Iran.

Ông cho rằng Việt Nam và Iran còn nhiều dư địa hợp tác, khẳng định Iran mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng.

Thông tin với Thủ tướng về kết quả hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran và Bộ Công an Việt Nam, Tư lệnh Ahmad Reza Radan cho biết hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran, Thủ tướng tin tưởng hai bên sẽ triển khai tích cực, hiệu quả các kết quả đã đạt được, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận trong chuyến thăm Iran năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Iran trong năm 2024; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng hợp tác giữa hai nước

Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy, đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước; khai thác các tiềm năng của hai bên, như xuất-nhập khẩu nông, thủy sản, thực phẩm Halal, nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Về hợp tác an ninh, quốc phòng, Thủ tướng đề nghị tích cực trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ; phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến công dân hai nước; triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể theo tinh thần các văn bản hợp tác vừa ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật và Bộ Nội vụ Iran trong an ninh, trật tự và phòng, chống các loại tội phạm, nhất là phòng chống khủng bố, an ninh mạng.

Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, trong đó có nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa; thúc đẩy hợp tác du lịch; nghiên cứu khả năng hợp tác về lao động; tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân, hợp tác các địa phương hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tư lệnh Bộ Thực thi pháp luật Iran cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Phó Tổng thống thứ Nhất Iran Mohammad Mokhber mời thăm Iran, cho biết sẽ giao cho các cơ quan thu xếp qua đường ngoại giao.