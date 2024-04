Thay đổi chức năng của Toyota và Daihatsu đối với hoạt động kinh doanh xe cỡ nhỏ

Ngày 8/4, Tập đoàn Ô tô Toyota thông báo các thay đổi về cấu trúc, chức năng nội bộ của Toyota và Daihatsu, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng hơn của khách hàng.

Ngày 8/4 vừa qua, Toyota và Daihatsu công bố quyết định về việc thay đổi cơ cấu, phòng ban chức năng… Quyết định này được đưa ra với mục tiêu là tăng cường quản trị Tập đoàn Toyota, đảm bảo ngăn ngừa tái diễn rủi ro, dựa trên những nguồn lực và điều kiện thực tế của Daihatsu, đưa công ty này trở lại đúng hướng, trở thành "công ty giải pháp di chuyển tập trung vào các phương tiện nhỏ gọn".

Theo thông báo, các thay đổi này được diễn ra theo hướng: Các chức năng lập kế hoạch kinh doanh và sản phẩm, phát triển giấy chứng nhận sẽ được chuyển giao sang Công ty xe Toyota cỡ nhỏ (Toyota Compact Car Company).

Bên cạnh đó, Toyota sẽ chịu trách nhiệm từ khâu lên kế hoạch kinh doanh và phát triển sản phẩm đến chứng nhận cho các dòng xe nhỏ tại thị trường mới nổi, trong khi Daihatsu sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển xe nhỏ cho thị trường đang phát triển với vai trò là đơn vị thực thi dưới sự giám sát chặt chẽ của Toyota. Các việc khác bao gồm quản lý/tối ưu hóa tài nguyên và các vấn đề thuê ngoài khác cũng cần báo cáo Toyota và tăng cường kết nối với Toyota.

Bên cạnh đó, Toyota Châu Á Thái Bình Dương (TMAP - trụ sở tại Singapore) và Toyota Daihatsu (TDEM - trụ sở tại Thái Lan) sẽ được đổi tên thành "Toyota Motor Asia" (TMA) để phản ánh tốt hơn tầm nhìn phát triển và định hướng tích hợp các giải pháp và mang lại sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người (Mobility for All), với kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên khắp khu vực châu Á và hơn thế nữa.

Việc đổi tên sẽ chính thức có hiệu lực vào khoảng tháng 6/2024, tùy thuộc vào thủ tục pháp lý và cơ quan chức năng tại Singapore và Thái Lan. Ông Masahiko Maeda, Giám đốc điều hành Toyota Châu Á chia sẻ: "Việc đặt tên cho Toyota Motor Asia là một minh chứng cho ý định của chúng tôi trong việc tích hợp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao phục vụ nhu cầu di chuyển thực sự của tất cả khách hàng ở châu Á và thậm chí cả các thị trường mới nổi xa hơn. Cùng với các công ty thuộc Tập đoàn và các đối tác, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy ranh giới của Khái niệm Tự do di chuyển (Toyota Mobility Concept) nhưng dựa trên tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu của khách hàng”.

Cùng với các hành động trước đó, việc thay đổi cấu trúc và chức năng trong nội bộ cho thấy Toyota quyết liệt và chủ động khắc phục hậu quả sau những vấn đề bất thường, hướng tới kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, quy trình thử nghiệm sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng và phù hợp với mục tiêu chuyển đổi trở thành một công ty cung cấp các giải pháp di chuyển toàn diện.