Thanh tra 'điểm tên' 12 đơn vị đào hè đường chui, hoàn trả cẩu thả

TPO - Sau khi có phản ánh về việc một số đơn vị thi công đào hè, đường, hoàn trả mặt đường không bảo đảm yêu cầu, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện 12 đơn vị vi phạm đào hè đường nhưng hoàn trả cẩu thả.

Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Lê Mạnh Hùng cho biết, căn cứ các nội dung phản ảnh của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội về việc thi công đào hè, đường, hoàn trả mặt đường không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm, trong tháng 10/2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra.

Kết quả đã phát hiện, 12 trường hợp vi phạm các lỗi: Không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong; đào đường không có phép; để vật liệu thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông; thi công trên đường bộ đang khai thác có bố trí biển báo hiệu nhưng không đầy đủ theo quy định; tự ý sửa chữa vỉa hè trái phép...

Trong số này có Công ty Đầu tư và xây lắp điện SIC bị phạt 12 triệu đồng do thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép tại địa bàn quận Hai Bà Trưng; Công ty cổ phần Thương mại và xây lắp Hà Đông bị phạt 12 triệu đồng do thi công trên đường bộ đang khai thác có bố trí biển báo hiệu nhưng không đầy đủ theo quy định tại quận Hai Bà Trưng; Xí nghiệp Cơ điện vận tải bị phạt 4 triệu đồng do không hoàn trả phần đường (lòng đường) theo nguyên trạng khi thi công xong trên địa bàn quận Hoàn Kiếm…

Tổng số tiền xử phạt 12 trường hợp là 74,5 triệu đồng.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nhất là dịp cao điểm cuối năm, thời gian tới, Thanh tra Sở kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt yêu cầu các đơn vị quản lý đường phải giám sát chặt chẽ các vị trí thi công hoàn trả mặt đường, bảo đảm êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông.