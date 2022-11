Phố đêm Hà Nội bát nháo (bài 2): Nhiều tuyến phố biến thành chợ, bãi xe

TP - Tuyến phố Lĩnh Nam thuộc quận Hoàng Mai từ lâu đã biến thành chợ đêm. Hàng quán tràn ngập gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Vỉa hè, lòng đường nhiều tuyến phố trung tâm quận Ba Đình cũng biến thành bãi trông xe không phép...

Lĩnh Nam: Phố thành chợ

Phố Lĩnh Nam dài khoảng 3km, mật độ xe thuộc hàng đông nhất quận Hoàng Mai, gây cảm giác khó chịu cho người đi qua vì tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè kinh doanh, ùn tắc giao thông. Đường Lĩnh Nam còn có trụ sở UBND phường Vĩnh Hưng, phường Lĩnh Nam. Lĩnh Nam đang là tuyến phố có hàng quán, cửa hàng bày bán dọc hai bên đường lộn xộn nhất quận Hoàng Mai. Tuyến đường này gần như không có vỉa hè cho người đi bộ. Từ Tam Trinh đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì, hàng quán mọc nhiều và nằm sát mép đường hai bên.

Tại các số nhà từ 48 đến 54 Lĩnh Nam là đoạn đường có từ 2 - 3 mét vỉa hè. Tuy nhiên, các vị trí mặt bằng được xem là vỉa hè này hiện là bãi để xe của các siêu thị, nhà hàng. Về đêm, ôtô đỗ tại đây còn tràn cả ra lòng đường, gây ùn tắc giao thông. Thậm chí đường Lĩnh Nam đoạn đối diện các số nhà từ 291 - 317 còn có cột biển chỉ dẫn vào UBND phường Vĩnh Hưng, nội dung biển báo ghi: “Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Vĩnh Hưng - Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng” kèm theo là mũi tên bên dưới ghi có dòng chữ “Cách 650m”. Tuy nhiên, về đêm, bên trên cột biển báo này trở thành nơi buộc, ghim các thanh treo đồ bán quần áo; bên dưới là xe hàng lưu động bán hàng cho người đi đường.

Nhà hàng “bịt mắt” cán bộ phường?

Sau một số lần được đầu tư, cải tạo, tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng đang là một trong những tuyến phố có hạ tầng lòng đường kèm vỉa hè đồng bộ ở quận Đống Đa. Với mặt cắt ngang rộng từ 3 - 5 mét, để hài hòa giữa người đi bộ và người làm nghề kinh doanh, vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng được Ban 197 quận Đống Đa lấy 1/3 phần sát nhà dân và kẻ vạch vôi để người dân, các cửa hàng kinh doanh có nơi đỗ xe. 2/3 diện tích vỉa hè còn lại được dành cho người đi bộ.

Tuy nhiên, về đêm, toàn bộ vỉa hè tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng dài gần 1 km ở hai bên biến thành chỗ để ô tô, xe máy, đặc biệt là của các nhà hàng, quán bia nằm ngay mặt đường. Thậm chí, đoạn từ số 2 (trước tòa nhà Dầu khí Việt Nam) đến số 22 Huỳnh Thúc Kháng (trước trụ sở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia), vỉa hè bị chia thành các ô, đoạn và có hàng rào ngăn cách để nhà hàng, quán bia để xe máy, ô tô. Ngay đầu đường phố Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ số 2 đến 6 là bãi ô tô đỗ 2 hàng dài, bịt kín vỉa hè cả ngày và đêm. Hai đầu bãi xe này còn được nhân viên quản lý dùng các bờ hàng rào sắt chắn ngang vỉa hè, không cho người qua lại.

Nhiều ngày qua, trong vai khách đi ăn uống tại các quán trên đường Huỳnh Thúc Kháng gần bãi xe trên như Ashima, Gogi House, Aha Caffe…, phóng viên đều được nhân viên hướng dẫn vào điểm trông xe trên vỉa hè tại số 4 Huỳnh Thúc Kháng gửi ô tô.

Các nhà hàng như Tịnh Thực Quán, Sentosa từ số 10 đến số 14 Huỳnh Thúc Kháng cho nhân viên đứng trông xe trên vỉa hè và chào mời khách đi đường. Để phân định rõ vị trí đỗ xe cho từng nhà hàng, tại đây nhân viên trông xe đã căng dây, bày ghế ngang vỉa hè vừa làm ranh giới, vừa cản người đi bộ lưu thông. Trong nhiều tối từ tháng 10 đến đầu tháng 11 này, PV Tiền Phong đã ghi nhận tất cả các bãi trông xe trên vỉa hè phục vụ các nhà hàng này đều chật kín ô tô, xe máy từ 7 đến 11h đêm, trong thời gian này, người đi bộ gần như không có vỉa hè để đi lại. Trên các tuyến phố Láng Hạ, Nguyên Hồng, Phương Mai, Xã Đàn thuộc quận Đống Đa cũng xảy ra tình trạng vỉa hè bị biến thành các bãi trông xe phục vụ các nhà hàng có tên tuổi.

Trên hàng chục tuyến phố khác ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân… cũng đang có tình trạng cửa hàng, quán kinh doanh nhỏ lẻ cứ vi phạm là bị phát hiện, bị thu giữ bàn ghế, thậm chí là bị phạt tiền, còn các nhà hàng có tên tuổi thì gần như làm mưa làm gió, trong đó có chiếm dụng để bày bàn ăn, để xe. Dọc tuyến phố Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, hầu hết người dân và các cửa hàng buôn bán, kinh doanh vào ban ngày đều để xe ở trong phạm vi vạch vôi được phép. Tuy nhiên, một số nhà hàng lớn lại được thoải mái để xe, thậm chí ô tô trên vỉa hè cả ngày lẫn đêm. Trong nhiều ngày có mặt trên tuyến phố này, phóng viên ghi nhận, nhà hàng Hải Sản Phố tại 48 Liễu Giai, quán nướng Ánh Thủy số 69 Văn Cao, Hội Quán 43 Văn Cao, Đỉnh Quán 41 Văn Cao… luôn để ô tô, xe máy trên vỉa hè cả ngày và đêm. Các quán ăn Ánh Thủy, Hội Quán, Đỉnh Quán còn bày cả bàn để khách ngồi trên vỉa hè.

Trách nhiệm công an phường

Trước việc các nhà hàng, quán bia bày bàn ghế, để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm trật tự đô thị diễn ra công khai, tối 2/11, PV Tiền Phong đề nghị Đội Thanh tra giao thông quận Ba Đình (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) và Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình phối hợp đi tuần tối trên tuyến phố Văn Cao - Liễu Giai.

Thời điểm 21h tối 2/11, trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai, tổ công tác liên ngành do thiếu tá Vũ Đình Mạnh, Phó trưởng Công an phường Liễu Giai, chỉ huy đã kiểm tra, phát hiện hàng chục cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kê bàn cho khách ngồi ăn uống, để xe. Tại các nhà hàng, quán ăn như: Đỉnh Quán, Hội Quán, Ánh Thủy…, tổ công tác liên ngành phát hiện trước quán đã để ô tô, xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thậm chí tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện bàn ghế các nhà hàng, quán ăn này để ra vỉa hè sai quy định. Đội Thanh tra giao thông quận Ba Đình và Công an phường Liễu Giai đã thu giữ một số bàn ghế, biển hiệu vi phạm, yêu cầu chủ các nhà hàng, quán bia cam kết không tái diễn.

Khi nào lập lại trật tự phố đêm?

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Vũ Đình Mạnh, nói rằng, lợi dụng thời gian về đêm, lực lượng chức năng giao ca hoặc giảm tần suất cắm chốt, đi tuần, các quán đã vi phạm trật tự lòng đường, hè phố. Ông Nguyễn Đình Công, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Ba Đình, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, cho biết, nếu ban ngày Đội có thể chủ động, độc lập đi kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trên đường, nhưng về đêm các Đội không thể chủ động đi tuần, muốn đi kiểm tra, xử lý phải có kế hoạch được Thanh tra xác nhận hoặc giao. Còn hằng đêm hiện nay, vẫn phải phối hợp công an phường hoặc quận để phối hợp đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè.

Về việc nhiều tuyến phố, trong đó có Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Láng Hạ, Hoàng Ngọc Phách… đang bị một số nhà hàng quây vỉa hè, lòng đường để làm bãi đỗ xe của riêng mình, ông Bạch Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ, quận Đống Đa, cho biết, để đảm bảo trật tự đô thị, phường đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm Công an, Phòng đô thị, Tự quản. Ban ngày, tổ công tác này phân thành nhiều nhóm có nhiệm vụ thường xuyên đi tuần trên các tuyến phố được phân công, phát hiện vi phạm là xử lý ngay. Tuy nhiên, về đêm, các lực lượng bán chuyên trách không thể tham gia đi tuần nên công tác đảm bảo trật tự đô thị, trong đó chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được giao cho công an đảm nhận quản lý và có trách nhiệm chính.

Thông tin về việc tuyến phố Lĩnh Nam tràn ngập hàng quán hai bên đường và không có vỉa hè cho người đi bộ, ông Vũ Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, nói rằng, phường sẽ sớm kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh dừng đỗ xe trên đường gây cản trở giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Đâu rồi đường dạo quanh hồ? Được thành phố chi ngân sách đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để kè bờ, làm đường dạo và lát đá vỉa hè, nhưng hiện bờ dạo, đường giao thông xung quanh hồ Linh Đàm, Định Công, Đền Lừ (Hoàng Mai), hồ Con Rùa (Thanh Xuân)… cứ màn đêm buông xuống là bị biến thành bãi xe của các quán bia, nhà hàng xung quanh. Hiện đường dạo xung quanh các hồ có từ 2 đến 5 điểm để xe máy, ô tô phục vụ các nhà hàng, quán bia lớn. Riêng hồ Con Rùa nằm trên phố Nguyễn Lân (Thanh Xuân) toàn bộ vỉa hè phố Nguyễn Lân chạy qua đang bị biến thành bãi để ô tô, xe máy. Với bờ dạo xung quanh hồ, gần một nửa từ hướng đường Trường Chinh đi vào là khu vực kê hàng chục bàn cho khách tấp nập ra vào uống bia mỗi đêm. Diện tích mặt đường, vỉa hè quán bia Dực Béo chiếm dụng lên đến hàng nghìn mét vuông.