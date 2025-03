Thanh thiếu nhi Nghệ An gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X

TPO - Gửi gắm tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, thanh thiếu nhi Nghệ An mong muốn Đại hội thành công tốt đẹp, là dịp tuyên dương những tấm gương sáng, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, rèn luyện và làm nghìn việc tốt theo lời Bác dạy.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2025 với 500 đại biểu chính thức tham gia. Các đại biểu tham dự đại hội là đội viên, thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi (lớp 4 đến lớp 9), đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh năm 2025.

Đại hội nhằm phát hiện, tuyên dương thành tích các gương Cháu ngoan Bác Hồ là những đội viên, thiếu nhi xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác Đội giai đoạn 2020 - 2025.

Hòa chung không khí ngày hội lớn, thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã có những lời chúc tốt đẹp, những kỳ vọng gửi tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X với mong muốn Đại hội thành công tốt đẹp, là dịp để tuyên dương những tấm gương sáng, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, rèn luyện và làm nghìn việc tốt theo lời Bác dạy.

Anh Trần Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An gửi gắm: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025 là ngày hội lớn của thiếu nhi Việt Nam, là dịp để các em giao lưu, học hỏi, khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo và ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện. Các em chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua nghìn việc tốt, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Kỳ vọng rằng, các em sẽ mang theo tinh thần, khí thế mới, tiếp tục học tập tốt, rèn luyện chăm, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với bạn bè, cộng đồng. Hãy luôn khắc ghi lời Bác dạy, trở thành những thiếu nhi giàu lòng yêu nước, có đạo đức tốt, tri thức vững vàng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Chúc các em luôn xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân ưu tú, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước!.

Đại biểu Nguyễn Ngọc An Nhiên - Liên đội trường THCS Hồ Xuân Hương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) gửi gắm tới Đại hội: “Chúng cháu - những mầm non tương lai của đất nước vô cùng vinh dự và tự hào khi được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Chúng cháu tự hào vì dưới ngọn cờ của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, chúng cháu được học tập, rèn luyện và lớn lên mỗi ngày.

Mỗi trang sử dân tộc là một bài học lớn, chúng cháu xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, đoàn kết, sáng tạo để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Bác Hồ, thầy cô, cha mẹ. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc là một sự kiện quan trọng, là động lực mạnh mẽ để chúng cháu tiếp tục cố gắng, giữ vững tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và ý chí vươn lên. Chúng cháu xin được gửi lời chúc mừng và niềm hân hoan chờ đón Đại hội. Chúng cháu sẽ tiếp bước truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng là “ cháu ngoan Bác Hồ”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ XIII

Tại tỉnh Nghệ An, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIII năm 2025 được tổ chức trong 4 ngày từ 26 đến 29/3/2025 với 55 đại biểu tiêu biểu tham dự, đại diện cho hơn 500.000 đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Trong số 55 đại biểu tham dự đại hội có 7 thiếu nhi các dân tộc thiểu số, 23 đại biểu đạt danh hiệu học sinh giỏi và các giải thưởng quốc gia, đạt thành tích cao trong học tập, công tác Đội và học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đại hội tổ chức nhằm phát hiện, tuyên dương những "bông hoa" xuất sắc, tiêu biểu của đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh. Đây là dịp góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, rèn luyện đội viên, thiếu nhi; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

Đại hội cũng là dịp để thiếu nhi Nghệ An cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới - "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Trong khuôn khổ diễn ra Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIII tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như: Dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025; Hành trình đến với các địa chỉ đỏ: Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập, điểm tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát; Thăm thân nhân cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Tham quan và trải nghiệm tại khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; Tập huấn kỹ năng thanh thiếu nhi...

