Thanh Sơn lép vế?

TPO - Kaity Nguyễn trở lại với vai chính trong "Yêu nhầm bạn thân", gây tò mò khi lần đầu kết hợp Thanh Sơn. Tuy nhiên, nhiều khả năng ngôi sao truyền hình miền Bắc khó thể tỏa sáng trước sức hút của "ngọc nữ điện ảnh Việt".

Mùa phim Tết Nguyên đán năm nay, Kaity Nguyễn trở lại màn ảnh với vai chính trongYêu nhầm bạn thân - tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh đạo diễn, remake (làm lại) từ phim Thái Lan.

Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1999 đóng cùng Thanh Sơn - gương mặt quen thuộc của sóng “giờ vàng” Đài VTV.

Sự kết hợp của “ngọc nữ” điện ảnh miền Nam và ngôi sao truyền hình miền Bắc là yếu tố gây bất ngờ, giúp phim có cơ hội tạo cú nổ lớn tại phòng vé. Song, cũng có ý kiến cho rằng Thanh Sơn khó thể tỏa sáng trước sức hút của nữ đồng nghiệp.

Kaity Nguyễn là nhân tố hút khách

Yêu nhầm bạn thân là phim remake duy nhất ra rạp mùa Tết năm nay. Tác phẩm gốc Friend Zone do Thái Lan sản xuất, từng gây sốt khi chiếu ở Việt Nam năm 2019, thu hơn 53 tỷ đồng.

Trong phim, Kaity Nguyễn vào vai Bình An, cô gái cá tính và mạnh mẽ, đang rất hạnh phúc với bạn trai Vũ Trần (Thanh Sơn). Thế nhưng, cô không hề hay biết anh bạn thân Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) cũng yêu thầm mình mà không dám nói suốt nhiều năm.

Nội dung phim không có nhiều thay đổi so với nguyên tác. Kịch bản vẫn trung thành với mô-típ quen thuộc của thể loại rom-com (hài, lãng mạn), cài cắm nhiều tình huống hài hước để gây cười, đồng thời xây dựng một mối quan hệ tay ba thú vị.

Trong nguyên tác Friend Zone, vai nữ chính thuộc về “ngọc nữ điện ảnh Thái Lan” Baifern Pimchanok – nổi tiếng với các bộ phim như Crazy Little Thing Called Love (2010), The Con-Heartist (2020), AI Love You (2022)…

Diễn xuất tự nhiên của ngôi sao sinh năm 1992 đã góp phần không nhỏ vào thành công của phim, mang đến hình ảnh một cô gái vừa hài hước, vừa sâu sắc trong tình cảm. Nhiều khán giả cũng đánh giá Friend Zone là vai diễn quan trọng trong sự nghiệp của Pimchanok.

Do đó, thách thức đặt ra với Kaity Nguyễn là phải vượt qua cái bóng của bản gốc, đồng thời thay đổi để làm mới hình ảnh bản thân.

So với Baifern Pimchanok, Kaity Nguyễn cũng không hề kém cạnh. Dù ít tuổi hơn đàn chị, cô cũng từng tham gia nhiều dự án có doanh thu cao giúp củng cố danh hiệu “ngọc nữ điện ảnh Việt”.

Đây cũng là vai chính gần nhất của Kaity Nguyễn kể từ Người vợ cuối cùng (2023) của Victor Nguyễn. Trước đó, cô đóng vai phụ trong Công tử Bạc Liêu, hóa thân em gái của nhân vật chính do Song Luân thể hiện. Dù xuất hiện không nhiều, diễn xuất của Kaity Nguyễn vẫn được đánh giá cao, là yếu tố giúp phim có thêm điểm nhấn.

Khác hai phim trước đều có bối cảnh quá khứ, lần này Kaity Nguyễn trở lại với hình ảnh trẻ trung, hiện đại quen thuộc.

Theo ê-kíp, cô không chỉ đóng chính mà còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, đóng góp vào quá trình xây dựng và định hình phong cách phim. Điều đó phần nào cho thấy sự tâm huyết mà nữ diễn viên dành cho dự án.

Thanh Sơn gây tò mò

Đóng cặp Kaity Nguyễn là Trần Ngọc Vàng - gương mặt trẻ từng tham gia nhiều dự án như Người cần quên phải nhớ (2020), Người mặt trời (2023), Trên bàn nhậu dưới bàn mưu (2023)… Lần này, anh tiếp tục được nhà sản xuất ưu ái, “chọn mặt gửi vàng” cho vai nam chính.

Trần Ngọc Vàng cũng sinh năm 1999 nên có nhiều thuận lợi khi đóng cùng Kaity Nguyễn. Thậm chí, anh từng được kỳ vọng là gương mặt có thể trở thành “nam thần” mới của màn ảnh Việt.

Đáng tiếc sau nhiều dự án, Trần Ngọc Vàng vẫn chưa phải là cái tên để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả. Phim gần nhất anh đóng chính – Người mặt trời – từng thất bại thảm hại tại phòng vé, chỉ thu hơn 5,1 tỷ đồng dù được đầu tư quảng bá rầm rộ.

Thế nên mọi sự chú ý gần như đổ dồn vào sự xuất hiện của Thanh Sơn. Đây là lần thứ hai anh đóng điện ảnh sau 13 năm kể từ Mùi cỏ cháy (2012) - phim do Nhà nước đầu tư, Nguyễn Hữu Mười đạo diễn.

Trở lại màn bạc, nam diễn viên sinh năm 1991 gây ấn tượng với ngoại hình khác lạ, theo đuổi phong cách phong trần và để râu quai nón. Anh cũng được kỳ vọng mang đến một màn trình diễn ấn tượng, cho thấy bước tiến trong diễn xuất và khẳng định được vị thế trên màn ảnh rộng.

Sự tham gia của Thanh Sơn là ẩn số thú vị với Yêu nhầm bạn thân. Nhưng thực tế, vai diễn trong bản gốc khá mờ nhạt, chỉ làm nền cho mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.

Do đó, rất có thể Thanh Sơn khó tạo được dấu ấn nếu ê-kíp không có nhiều thay đổi để làm nổi bật nhân vật anh đóng. Khả năng anh bị lép vế trước Kaity Nguyễn là rất cao, thậm chí đất diễn còn thua cả đàn em Trần Ngọc Vàng.

Bên cạnh Yêu nhầm bạn thân, phòng vé Tết Ất Tỵ còn có hai phim nữa là Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn) và Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang). Cả ba có nội dung khác nhau nhưng hướng đi khá tương đồng, đều xoay quanh chuyện tình tay ba, khai thác yếu tố hài hước nhẹ nhàng.

Đặc biệt, các phim đều do những ê-kíp nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm thực hiện nên được kỳ vọng tạo ra một mùa phim Tết bùng nổ với doanh thu cao hơn hẳn năm ngoái.