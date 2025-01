TPO - Phim 18+ "Babygirl" gây chú ý bởi nội dung táo bạo, nhiều cảnh nóng gợi dục và diễn xuất gây sốc của Nicole Kidman. Với vai diễn đầy thách thức, minh tinh Australia không ngại phá bỏ giới hạn, tiếp tục khẳng định vị thế trên màn ảnh rộng.

Ra mắt lần đầu tại LHP Venice 2024, Babygirllà một trong những tác phẩm được chú ý vì khai thác đề tài táo bạo, nhiều cảnh quay gợi dục. Trong phim, Nicole Kidman không ngại khỏa thân, phô bày nhiều phần nhạy cảm trên cơ thể và đóng những cảnh nóng táo bạo với đàn em kém cô 29 tuổi.

Dù gây sốc, vai diễn trong phim vẫn giúp Nicole Kidman thắng giải Nữ chính xuất sắc, đồng thời nhận một đề cử tại Quả cầu Vàng 2025. Thậm chí nhiều khán giả kỳ vọng minh tinh sẽ tỏa sáng trên đường đua Oscar sắp tới.

Góc khuất nữ giám đốc thành đạt

Trong Babygirl, Nicole Kidman vào vai Romy Mathis, người phụ nữ gần như có tất cả ở tuổi U60: Hôn nhân viên mãn, gia đình hạnh phúc cùng công việc trong mơ với nhiều người.

Romy là nhà sáng lập kiêm CEO của một công ty robot phát triển vượt bậc. Chồng cô Jacob (Antonio Banderas) cũng luôn yêu thương vợ hết mực, gần như không có gì phải chê.

Thế nhưng, cuộc sống của nhân vật lại xoay 180 độ khi lần đầu gặp mặt Samuel (Harris Dickinson) – nam thực tập sinh trẻ tuổi vừa xuất hiện trong công ty.

Rất nhanh chóng, cả hai bị cuốn vào cám dỗ của ái tình. Romy và Samuel xây dựng một mối quan hệ bí mật nhưng cũng đầy ngang trái, có thể đe dọa đến cuộc sống hoàn hảo của nữ CEO.

Babygirl không phải chuyện tình lãng mạn hay ngọt ngào. Trái lại, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Romy và Samuel được mô tả như kẻ thống trị - người phục tùng.

Ở đó, nữ CEO trở thành đầy tớ, phải tìm cách phục vụ để chàng nhân viên trẻ tuổi cảm thấy vui vẻ.

Trong một cảnh quay, Samuel yêu cầu Romy uống sữa. Cô lập tức tuân lệnh và được khen là “bé ngoan”. Không những vậy, chàng trai còn liên tục kiểm soát và thao túng nữ CEO, biến cô trở thành món đồ chơi tình ái với nhiều yêu cầu kỳ quặc nhằm khẳng định quyền lực.

Khi ra mắt, Babygirl nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình, đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 77% bình chọn tích cực. Hàng loạt tờ báo như Time, Hollywood Reporter, Variety, IndieWire… đều xếp tác phẩm vào danh sách những phim hay nhất năm 2024.

Song, phim cũng gây sốc vì diễn xuất của Nicole Kidman và những cảnh quay bạo liệt giữa các diễn viên.

Ngay từ phân đoạn đầu tiên, “thiên nga Úc” đã xuất hiện trong cảnh không mảnh vải che thân. Sau đó, cô có nhiều cảnh nóng bạo liệt với bạn diễn Antonio Banderas lẫn đàn em Harris Dickinson. Một số phân đoạn khiến khán giả phải ngỡ ngàng, tạo luồng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tạm bỏ qua các cảnh nóng, Nicole Kidman vẫn chứng tỏ bản lĩnh diễn xuất nội tâm xuất sắc. Qua hóa thân của minh tinh, nhân vật Romy hiện lên với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng bên trong lại là một thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn.

Việc cô lặng lẽ tìm đến tình trẻ cũng là một cách giải tỏa những căng thẳng tâm lý cũng như khao khát thầm kín của mình.

Nicole Kidman bức tốc

Đây không phải là lần đầu Nicole Kidman đóng phim có nhiều cảnh nóng táo bạo, gợi dục và dán nhãn 18+. Minh tinh từng tham gia nhiều dự án nổi tiếng có nhiều cảnh tương tự như: To Die For (1995), The Blue Room (1998), series Big Little Lies (2017-2019)…

Đặc biệt, cô từng khiến truyền thông hao tổn giấy mực khi đóng cảnh nhạy cảm với chồng cũ Tom Cruise trong Eyes Wide Shut (1999).

Bước qua tuổi 57, Nicole Kidman chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Thậm chí, cô còn làm việc hăng say hơn cả giai đoạn trước. Chỉ tính riêng năm 2024, minh tinh đã xuất hiện trong năm dự án gồm ba phim điện ảnh và hai phim truyền hình đều gây được tiếng vang.

Những năm gần đây, Nicole Kidman có xu hướng chọn các vai diễn đầy thách thức, không ngại đóng cảnh nóng bạo liệt với bạn diễn nam dù không còn trẻ trung.

Năm 2024, cô gây tranh cãi khi đóng người yêu của đàn em Zac Efron trong A Family Affair. Trước đó, cả hai cũng từng có nhiều cảnh nóng khi lần đầu đóng chung trong The Paperboy (2012).

Đến Babygirl, Nicole Kidman tiếp tục đóng cặp với đàn em Harris Dickinson. Nam diễn viên người Anh sinh năm 1996, từng được biết đến qua một số dự án như The King's Man (2021), Triangle of Sadness (2022), Where the Crawdads Sing (2022)… lại càng được chú ý hơn khi đứng cạnh minh tinh như Kidman.

Tại Quả cầu vàng 2025, Nicole Kidman cạnh tranh hạng mục Nữ chính phim chính kịch xuất sắc cùng Fernanda Torres (phim I'm Still Here), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Tilda Swinton (The Room Next Door) và Kate Winslet (Lee Miller).

Đáng tiếc, cô không thắng mà để giải thưởng về tay nữ diễn viên người Brazil Fernanda Torres.

Sau đó, Nicole Kidman tiếp tục bị giải SAG (Hiệp hội Diễn viên) phớt lờ, không có mặt trong đề cử chính thức của hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Hai lần thất bại trên đường đua cho thấy cơ hội Nicole Kidman tiến tới Oscar 2025 là khá mong manh. Song, minh tinh gần như không quá quan trọng việc thắng giải mà chỉ muốn tìm kiếm những vai diễn hay, giúp sự nghiệp thêm thăng hoa.

Tính đến hiện tại, Nicole Kidman đã năm lần được đề cử Oscar và thắng giải Nữ chính xuất sắc cho The Hours (2003).

Lần cuối cùng "thiên nga Úc" được đề cử là nhờ vai diễn trong Being the Ricardos (2022) nhưng người được gọi tên lại là Jessica Chastain với phim The Eyes of Tammy Faye.