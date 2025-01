TPO - Tại giải Quả cầu Vàng 2025, "Anora" nhận đến năm đề cử nhưng phải ra về tay trắng, để lại nhiều tiếc nuối với khán giả. Dẫu vậy, bộ phim vẫn là ứng cử viên sáng giá trên đường đua Oscar 2025 vì nội dung, diễn xuất được đánh giá cao.

Tại cuộc đua Quả cầu Vàng năm nay, Anora được đánh giá là ứng viên nặng ký. Tác phẩm nhận năm đề cử cho các hạng mục: Phim hài/nhạc kịch hay nhất, Nữ chính xuất sắc phim hài/nhạc kịch, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc và Nam phụ xuất sắc phim hài/nhạc kịch.

Thậm chí, nhiều nhà phê bình dự đoán Anora có khả năng đánh bại nhiều đối thủ để giành giải cao nhất. Đáng tiếc, tác phẩm lại ngậm ngùi ra về khi không được gọi tên ở bất kỳ hạng mục nào.

Chuyện tình vũ công thoát y

Phim do Sean Baker đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất. Nội dung đưa người xem theo chân nhân vật chính Ani (Mikey Madison) - vốn là một vũ công thoát y ở New York.

Cô vô tình gặp Vanya (Mark Eidelstein) – con trai một nhà tài phiệt người Nga – và nhận được lời đề nghị hấp dẫn: Vanya đưa Ani 15.000 USD chỉ để cô làm bạn gái của anh trong vòng một tuần.

Theo thời gian, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng chuyện tình gặp nhiều thách thức trước sự ngăn cản của gia đình Vanya.

Sean Baker vốn không phải là cái tên xa lạ của các mùa giải thưởng. Các bộ phim trước đó của anh như Tangerine (2015), The Florida Project (2017), Red Rocket (2021)… đều được đánh giá cao, từng thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Với Anora, nhà làm phim sinh năm 1971 cũng lần đầu nhận hai đề cử Quả cầu Vàng cho vai trò đạo diễn và biên kịch.

Thông qua câu chuyện của nhân vật chính, Sean Baker khắc họa chân thật khoảng cách giàu – nghèo, sự chênh lệch về địa vị xã hội. Phim cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc về giá trị con người trong một xã hội bị chi phối bởi tiền bạc, quyền lực.

Khi ra mắt, Anora nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình. Tác phẩm đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 94% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn và 90% từ phía khán giả.

Tại LHP Cannes 2024, phim vượt nhiều đối thủ nặng ký để thắng giải cao nhất Cành cọ Vàng (Palme d'Or), bao gồm Megalopolis của Francis Ford Coppola, The Substance, Kinds of Kindness, The Seed of the Sacred Fig…

Không chỉ thành công về giải thưởng, dự án còn đạt doanh thu tốt, hốt hơn 31 triệu USD, gấp năm lần kinh phí vỏn vẹn chỉ 6 triệu USD.

Diễn xuất của Mikey Madison cũng được khen ngợi, đặc biệt với khả năng thể hiện chiều sâu cảm xúc của nhân vật một cách tinh tế. Các nhà phê bình đánh giá cao cách cô mang lại sức sống cho vai diễn, khiến bộ phim trở nên chân thực và giàu sức nặng hơn.

Bản thân đạo diễn Sean Baker bắt đầu hâm mộ Mikey Madison khi nhìn thấy cô xuất hiện trong Once Upon a Time... in Hollywood (2019) của Quentin Tarantino, sau đó tìm cách liên hệ để giao cho ngôi sao sinh năm 1999 vai diễn quan trọng này.

Đáng tiếc, Mikey Madison lại chưa được lòng Quả cầu Vàng, phải chịu thua đàn chị Demi Moore và vụt mất cơ hội được gọi tên lần đầu.

Khả năng chiến thắng Oscar 2025

Thất bại của Anora tại giải Quả cầu Vàng tạo nên luồng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến cho rằng tác phẩm không được lòng hội đồng trao giải vì đề tài nhạy cảm, cộng thêm nữ chính Mikey Madison còn quá trẻ nên chưa đủ sức để đối đầu với các đàn chị.

Song, người hâm mộ Anora lại tỏ ra rất tích cực về kết quả. Nhiều ý kiến cho rằng phim vẫn có khả năng làm nên chuyện tại Oscar 2025.

Thực tế, giải Quả cầu Vàng do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) bầu chọn, thường ưu tiên các bộ phim mang tính giải trí hoặc có độ phủ sóng quốc tế cao. Song, vẫn có nhiều phim thua Quả cầu Vàng nhưng thắng nhiều giải thưởng quan trọng sau đó, bao gồm Oscar.

Đơn cử, cả Braveheart (1995) và Crash (2005) đều không được gọi tên ở hạng mục nào của Quả cầu Vàng nhưng lại gây bất ngờ khi thắng Oscar Phim xuất sắc. Gần nhất có Parasite (2019) không thắng Phim chính kịch xuất sắc tại Quả cầu Vàng nhưng lại giành giải cao nhất tại Oscar, đồng thời đưa điện ảnh Hàn Quốc lên nấc thang mới.

Việc Anora trắng tay tại Quả cầu Vàng không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng tranh tài của bộ phim trên đường đua Oscar. Thực tế, hai giải thưởng này có tiêu chí bình chọn khác nhau nên kết quả cũng có thể khác nhau.

Hiện Anora vẫn được nhiều chuyên trang đánh giá là ứng viên hàng đầu cho hạng mục Phim xuất sắc tại Oscars, cũng là phim dẫn đầu trong khảo sát hàng năm của tạp chí IndieWire (với 170 nhà phê bình tham gia).

Bên cạnh đó, nhà phát hành Neon có nhiều cơ hội để triển khai chiến dịch quảng bá nhằm hướng tới các giải thưởng tiền Oscar quan trọng như BAFTA hay SAG Awards. Nếu giành được các giải này, bộ phim sẽ củng cố đáng kể vị thế của mình trên đường đua Oscar sắp tới.

Không chỉ có Anora, nhiều cái tên cũng bị giải Quả cầu Vàng 2025 phớt lờ. Điển hình là phim hoạt hình The Wild Robot từng nhận rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình nhưng cũng trắng tay tại mùa giải năm nay.

Tương tự, mùa hai của Squid Game gây chú ý vì được đề cử khi chưa phát sóng nhưng cũng chịu thua trước đối thủ Shōgun.