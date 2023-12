Thanh niên sống đẹp thăm, tặng quà bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn

Ngày 12/12, Ban Tổ chức chương trình tuyên dương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 thăm, tặng quà và giao lưu với các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Xuân Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng 20 gương tiêu biểu được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023.

Tại chương trình, các đại biểu và 20 gương tiêu biểu nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 đã giao lưu và chia sẻ với hoàn cảnh của các bệnh nhi; cùng hiểu thêm về công việc và tấm lòng bao dung yêu thương của các nhân viên, y bác sĩ chăm sóc và điều trị cho các em nhỏ. Ban tổ chức đã trao 100 suất quà tặng bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Hoạt động thăm, tặng quà và giao lưu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Làng trẻ em Hòa Bình thuộc chuỗi hoạt động trong Hành trình "Thanh niên sống đẹp" năm 2023, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức.

Hành trình “Thanh niên sống đẹp” được tổ chức hằng tháng, bắt đầu từ cuối tháng 7 đến tháng 12/2023. Hành trình diễn ra chuỗi hoạt động với nhiều chủ đề, gồm: Thanh niên sống đẹp trong học tập, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng; Thanh niên sống đẹp trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên sống đẹp trong giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; Thanh niên sống đẹp trong trong lao động, sản xuất và phát triển kinh doanh; Thanh niên sống đẹp trong sự nghiệp giáo dục và Chương trình Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2023.

Năm nay, Ban Tổ chức giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" đã nhận được 228 hồ sơ Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” từ Hội LHTN Việt Nam các tỉnh thành phố, Ban Thanh niên Công an, Ban Thanh niên Quân đội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị, cơ quan báo chí.Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã họp và xét chọn ra 20 gương thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng. Các cá nhân được trao thưởng trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động sản xuất và phát triển kinh doanh; giáo dục; tình nguyện vì cộng đồng.