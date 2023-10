Thanh niên hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ trường học thiệt hại do lũ

TPO - Hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tham gia hưởng ứng hiến máu, góp những giọt máu hồng quý giá cho công tác điều trị, cấp cứu người bệnh trên địa bàn.

Ngày 1/10, tại Trung tâm Huyết học và truyền máu, Ban thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn Ngân hàng Agribank chi nhánh Nghệ An, chi nhánh Nam Nghệ An; Đoàn Công ty Xăng dầu Nghệ An và Đoàn Công ty PTS Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện - san sẻ yêu thương”.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Chào mừng 27 năm ngày thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (3/10/1996).

Đúng như phương châm “Hiến máu tình nguyện - san sẻ yêu thương”, các đoàn viên Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đã tham gia rất đông với mong muốn góp giọt máu hồng quý giá vào công tác cứu chữa người bệnh.

Việc hiến máu được thực hiện bài bản. Các đoàn viên thanh niên sau khi đăng ký được các cán bộ y tế tư vấn, đo huyết áp, khám sàng lọc và tiến hành xét nghiệm máu. Các cán bộ y tế sẽ tiến hành lấy máu đối với các đoàn viên đạt tiêu chuẩn về sức khỏe và chất lượng máu.

Trong buổi sáng 1/10, đã có hơn 200 đoàn viên thanh niên của các đơn vị đến tham gia đăng ký hiến máu. Được biết, chương trình hiến máu sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 vào ngày 7/10.

Nhân dịp tổ chức ngày hội hiến máu, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp ủng hộ điểm trường Tà Sỏi của Trường Tiểu học Châu Hạnh 2 (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) để khắc phục thiệt hại sau đợt lũ vừa qua. Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Nam Nghệ An cũng trao tặng thuốc cho chương trình “Nhịp cầu yêu thương - tiếp bước em đến trường”.