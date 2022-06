Thắng New Zealand tối thiểu, Costa Rica giành vé cuối cùng dự World Cup 2022

TPO - New Zealand bất ngờ chơi tốt trước Costa Rica trong trận play-off Liên lục địa để giành vé dự World Cup 2022. Tuy nhiên, chiến thuật hợp lý đã giúp đại diện CONCACAF bảo vệ được cách biệt tối thiểu.

Costa Rica được đánh giá cao hơn hẳn New Zealand nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở World Cup. Ngôi sao số 1 của họ là thủ môn Keylor Navas, cựu cầu thủ Real Madrid và hiện đang khoác áo PSG. Navas đã góp phần quan trọng trong thế trận phòng ngự của Costa Rica.

Ngay khi tiếng còi vang lên, Costa Rica đã tràn sang phần sân của New Zealand để tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút thứ 3, cựu cầu thủ Arsenal Joel Campbell tỏa sáng với cú dứt điểm sắc bén làm tung lưới thủ môn Oliver Sail bên phía New Zealand.

Sau khi có bàn thắng sớm, Costa Rica chủ động chơi phòng ngự và nhường trận đấu cho New Zealand. Chân sút Wood của đội bóng Châu Đại Dương đã có cơ hội gỡ hòa ở cuối hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công. Trong hiệp 2, New Zealand vẫn là đội nắm toàn bộ thế trận trên sân và liên tục tạo ra cơ hội tấn công khung thành đối phương.

Nhưng đúng lúc cần đẩy mạnh tấn công trong 20 phút cuối, New Zealand bất ngờ phải chơi với 10 người. Cầu thủ vào sân thay người Kosta Barbarouses bên phía New Zealand phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 69. Chơi thiếu người, New Zealand chấp nhận trận thua với cách biệt mong manh. Đây là trận đấu mà Costa Rica thể hiện sự thực dụng dù họ là đội bóng được đánh giá cao hơn.

Kết quả cuối cùng trận Costa Rica vs New Zealand là 1-0 nghiêng về phía đại diện CONCACAF. Costa Rica chính thức sở hữu tấm vé cuối cùng dự VCK World Cup 2022 vào cuối năm nay tại Qatar. Trước đó, Australia cũng đã đánh bại Peru trong trận play-off Liên lục địa để góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sau trận đấu, HLV Danny Hay của New Zealand nói: "Tôi nghĩ chúng tôi là đội thi đấu hay hơn hẳn. Một đội bóng thống trị trận đấu và đội duy nhất cố gắng trình diễn một lối chơi ấn tượng".

Đội hình thi đấu Costa Rica: Navas, Oviedo, Duarte, Calvo, Fuller (Martinez 46'), Borges (Chacon 79'), Tejeda, Torres (Waston 46'), Campbell (Venegas 90'), Bennette (Bryan Ruiz 46'), Contreras New Zealand: Sail, Reid (Just 72'), Tuiloma, Pijnaker, Kirwan (Payne 79'), Cacace, Lewis (Stamenic 79'), Bell, Garbett (Waine 60'), Wood, Greive (Barbarouses 60')