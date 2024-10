Vì uy tín và chất lượng ngày càng cao của giải, công tác tổ chức mỗi năm phải tốt hơn

TPO - Chiều 17/10, tại BRG Kings Island Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho giải Tiền Phong Golf Championship mùa 8 - năm 2024 với sự tham dự của đại diện Ban tổ chức giải - báo Tiền Phong và Tập đoàn BRG.

Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 8 - năm 2024, giải quy tụ 160 golfer thi đấu trong một ngày 2/11 trên sân Kings Course thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Giải diễn ra vào ngày thứ Bảy (2/11) trên sân Kings Course thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây cũng là mùa giải thứ 7 liên tiếp BRG Group đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức giải đấu ý nghĩa này.

Trong cuộc họp, ông Cấn Phi Khanh - Phó Giám đốc Điều hành Golf Sân golf Kings Island (Tập đoàn BRG), nhấn mạnh, qua 7 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã khẳng định là một giải đấu uy tín và chất lượng. "Với tầm vóc và tính cạnh tranh ngày càng cao, Ban tổ chức cũng như sân golf Kings Island luôn đặt mục tiêu năm nay tốt hơn năm trước. Mọi khâu trong công tác tổ chức, từ sân bãi đến hậu cần phải được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng", ông Cấn Phi Khanh cho biết.

160 golfer tham dự Tiền Phong Golf Championship 2024 được chia thành các bảng A, B, C, D và bảng Tài năng trẻ. Người chiến thắng từng bảng là người có điểm NET thấp nhất sau khi giải kết thúc (mỗi bảng sẽ có các giải Nhất, Nhì, Ba), riêng bảng Tài năng trẻ chỉ tranh giải vô địch. Giải Vô địch thuộc về golfer có điểm số tổng (gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu.

Ngoài ra còn các giải kỹ thuật, gồm Near pin nam (hố 6 và 17), Near pin nữ (hố 4 và 14), Near line nữ (hố 2), Near line Nam (hố 8), Longest nữ (hố 10), Longest nam (hố 15) và giải thưởng Hole-In-One (HIO) tại hố số 6, 14 và 17 của sân Kings Course.

Để sẵn sàng đón các golfer tới tranh tài vào ngày 2/11, trong buổi họp, giữa báo Tiền Phong và BRG Group đã trao đổi, thống nhất nhiều hạng mục, bao gồm lắp đặt, thi công hệ thống biển bảng, chọn lựa caddie, chuẩn bị xe điện cũng như công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và Gala trao giải.

Bước sang mùa giải thứ 8, Ban tổ chức rất giàu kinh nghiệm, đồng thời không ngừng đưa ra những ý tưởng mới nhằm tối ưu quy trình và ngày càng chuyên nghiệp hóa. Tất cả nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các golfer, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng và tiếp tục khẳng định sứ mệnh nâng bước cho các tài năng trẻ thông qua giải đấu cũng như Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Trong khuôn khổ giải Tiền Phong Golf Championship mùa 8 - năm 2024, Ban tổ chức tiếp tục lan tỏa chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”, hướng đến những sinh viên bị tác động trực tiếp bởi bão số 3 gây ra, cùng chung tay, giúp các em sớm vượt qua mất mát, khó khăn và tiếp tục vững bước trên giảng đường đại học. Các golfer có thể tham gia ủng hộ tại hố 19 với chương trình “Lucky Challenge – Một cú lên on rinh ngay quà tặng”.

Theo ông Cấn Phi Khanh, ý nghĩa cao đẹp hướng tới cộng đồng là một trong những yếu tố khiến Tiền Phong Golf Championship trở nên đặc biệt. Vì vậy giải đấu luôn nằm trong tốp đầu danh sách ưu tiên của BRG Group, và BRG Kings' Island Golf Resort sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất, hướng đến một sự kiện thành công.