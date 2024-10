Khởi động Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam

Ông Phạm Tấn Đạt - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, cho biết: Tiền Phong Golf Championship 2024 diễn ra trên sân Kings Course - Kings Island Golf Resort, Đồng Mô, Hà Nội vào thứ Bảy, ngày 2/11/2024. Giải dành cho các golfer nam, nữ nghiệp dư theo Luật về Tư cách Nghiệp dư được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội golf Hoa Kỳ USGA.

Các golfer tham dự được chia theo các bảng A, B, C, D và bảng Tài năng trẻ. Các golfer sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày System 36 theo bảng đấu được quy định tại Điều 4. Người chiến thắng từng bảng là người có điểm NET thấp nhất sau khi giải kết thúc (mỗi bảng sẽ có các giải Nhất, Nhì, Ba), riêng bảng Tài năng trẻ chỉ tranh giải vô địch. Giải Vô địch thuộc vềgolfer có điểm số tổng (gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu.

Ngoài ra còn các giải kỹ thuật, gồm Near pin nam (hố 6&17), Near pin nữ (hố 4&14), Near line nữ (hố 2), Near line Nam (hố 8), Longest nữ (hố 10), Longest nam (hố 15) và giải thưởng Hole-In-One (HIO) tại hố số 6, 14 và 17 của sân Kings Course.

Tiền Phong Golf Championship 2024 còn có trò chơi bên lề tại hố số 19: Chương trình “Lucky Challenge – Một cú lên on rinh ngay quà tặng” dành cho các VĐV tham gia chương trình ủng hộ Chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” nhằm chung tay, hướng tới các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua”.