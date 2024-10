Chinh phục giải thưởng HIO trị giá hàng tỷ đồng từ nhà tài trợ Volvo của Tiền Phong Golf Championship 2024

TPO - Trong năm thứ hai đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship, thương hiệu xe sang Thụy Điển Volvo tài trợ 3 giải thưởng Hole in One (HIO), gồm chiếc S90L Plug-in Hybrid Ultra và hai chiếc XC60 Ultra với tổng trị giá lên tới hơn 7,3 tỷ đồng.

Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 8 - năm 2024, giải quy tụ 160 golfer thi đấu trong một ngày 2/11 trên sân Kings Course thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tương tự những mùa giải trước, bên cạnh giải vô địch, giải thưởng ở các bảng đấu và 6 giải kỹ thuật, Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng HIO hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 7,3 tỷ đồng, với phần thưởng là 3 xe từ nhà tài trợ Volvo.

Volvo là thương hiệu xe sang Thụy Điển có mặt tại Việt Nam từ năm 2016. Trong 8 năm qua, Volvo tự hào giới thiệu những chiếc xe chất lượng, đạt rất nhiều giải thưởng trên thế giới. Đó là những chiếc xe có động cơ mạnh mẽ lên đến 462HP với công nghệ tiên tiến Plug-in hybrid xăng lai điện, đó là những chiếc xe đi đầu về công nghệ an toàn, hơn hết là vừa tiết kiệm nhiên liệu, lại vô cùng thân thiện với môi trường.

Với triết lý lấy con người làm trung tâm, Volvo không chỉ giữ an toàn cho người bên trong hay bên ngoài xe, mà hơn hết là cho cả hành tinh và thế hệ tương lai. Volvo mang lại cho người dùng Việt Nam không chỉ là những chiếc xe, mà còn là phong cách sống, là giá trị nhân văn.

Trong năm thứ hai đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship, Volvo là nhà tài trợ cho 3 giải thưởng Hole in One (HIO), bao gồm một chiếc S90L Plug-in Hybrid Ultra trị giá 2.750.000.000 VND và hai chiếc XC60 Ultra, mỗi chiếc trị giá 2.279.000.000. Giải thưởng HIO sẽ được đặt tại các hố par3 số 6, 14 và 17 sân Kings Course.

Như đã biết, Kings Course được thiết kế bởi Jack Nicklaus, golfer huyền thoại giữ kỷ lục 21 HIO trong sự nghiệp lẫy lừng, trong đó có cú đánh ở hố 4 par3 dài 130 yard ở Augusta National vào năm 2015, khi ông đã 75 tuổi. Các thiết kế sân golf của Jack Nicklaus luôn nổi tiếng với cảnh quan thơ mộng nhưng cũng đầy thách thức. Kings Course cũng vậy.

Hố 6 dài 160 yards được đặt trong khung cảnh nên thơ, kết hợp giữa hồ nước, cầu đá và những tán cây rộng. Thế nhưng vẻ đẹp tuyệt mỹ này lại ẩn chứa cạm bẫy khôn lường, khi bóng có thể tìm đến bẫy nước thay vì ôm cờ. Điều này tương tự hố 14, với hồ nước mênh mông bên phải buộc các golfer phải tính toán kỹ lưỡng, đồng thời thể hiện tối đa kỹ năng bản thân.

Hố 17 còn đặc biệt hơn, khi green được tạo theo kiểu “Redan” nổi tiếng của North Berwick, Scotland với phần phía trước bên trái cao và phần phía sau bên phải thấp. Địa hình phức tạp và green dốc khiến các golfer rất khó đưa bóng vào lỗ chỉ với 1 cú đánh. Nhưng nếu làm được, dành cho họ là phần thưởng xứng đáng từ nhà tài trợ Volvo.

Ngoài 3 hố HIO, một thử thách khác dành cho các golfer là chương trình “Lucky Challenge – Một cú lên on rinh ngay quà tặng” tại hố 19 có điểm phát bóng nằm trên đỉnh thác nước cao 28m. Đây là hoạt động nhằm chung tay, hướng tới các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (siêu bão YAGI) thông qua chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”.

Xuyên suốt 8 mùa giải, Tiền Phong Golf Championship không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn trở thành cầu nối của sự sẻ chia, đoàn kết và lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng golfer và những người yêu golf với xã hội.