Nguyễn Anh Minh lọt top 10 trước vòng đấu chung kết giải golf châu Á -Thái Bình Dương

TPO - Golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh có vòng đấu tốt nhất, trước khi bước vào ngày chung kết Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương 2024.

Với tổng điểm -1 sau 36 hố, Nguyễn Anh Minh là golfer duy nhất của Việt Nam vượt qua cắt loại tại Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương 2024.

Trở lại sân Taiheiyo Club Gotemba (Nhật Bản), Nguyễn Anh Minh tiếp tục duy trì phong độ ổn định để có thêm một vòng đấu gậy âm. Golfer sinh năm 2007 ghi 4 birdie và có 2 bogey để khép lại ngày thi đấu thứ 3 với 68 gậy (-2).

Đây là kết quả tốt nhất của Anh Minh sau 2 vòng đấu đầu tiên 69 gậy và 70 gậy. Tổng điểm (-3) cũng giúp Anh Minh lọt top 10 trên bảng xếp hạng trước khi bước vào ngày chung kết Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương 2024.

Kết thúc vòng 3, hai golfer người Trung Quốc Ziqin Zhou và Wenyi Ding cùng chia sẻ vị trí đồng dẫn đầu với tổng điểm (-9).

Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương (AAC) 2024 diễn ra tại sân Taiheiyo Club Gotemba (Nhật Bản), quy tụ 120 golfer nghiệp dư hàng đầu đến từ 40 quốc gia châu lục tham gia tranh tài.

Đây không chỉ là sự kiện danh giá dành cho các tay golf nghiệp dư ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cạnh tranh danh hiệu, mà còn trao cơ hội cho những người chơi xuất sắc nhất thi đấu tại các giải major danh tiếng thế giới.

Nhà vô địch giải sẽ nhận tấm vé đặc cách tham dự The Masters và The Open năm 2025. Ngoài ra, người về nhì cũng giành quyền tham dự vòng loại của The Open 2025.