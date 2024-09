Presidents Cup 2024: Đội Quốc tế khiến tuyển Mỹ choáng váng với màn ngược dòng cầm hòa ngoạn mục

TPO - Tất cả đều nghĩ về một trận thua nữa của đội Quốc tế sau khi bị đội Mỹ dẫn 5-0 ở ngày khai mạc, nhưng màn trình diễn xuất sắc của các tuyển thủ quốc tế đã tạo nên sự thay đổi đáng kinh ngạc. Sau loạt đấu foursome vào thứ Sáu, hai đội hòa với tỷ số 5-5.

Tất cả đã nói về sự cạnh tranh ngày càng tăng của Presidents Cup, và điều này đã được thể hiện ở ngày thi đấu thứ hai vào thứ Sáu (27/9). Đội Quốc tế khởi đầu cuộc phản kích bằng chiến thắng chung cuộc 7&6 của bộ đôi Hideki Matsuyama và Im Sung-jae trước Patrick Cantlay và Xander Schauffele, golfer số 2 thế giới.

Thoạt đầu, đây được cho là trận đấu khó khăn nhất trong 5 trận foursome, nhưng Matsuyama và Im đã có màn thể hiện xuất sắc. Họ dẫn trước 3 gậy trong 4 hố đầu, sau đó ghi 7 birdie liên tiếp từ hố 6 đến hố 12, cuối cùng tạo ra tỷ số có cách biệt lớn nhất trong một trận đấu tại Presidents Cup.

Không lâu sau, bầu không khí tại Câu lạc bộ Golf Royal Montreal, Canada đã thực sự bùng nổ với trận thắng ấn tượng với tỷ số 6&5 của bộ đôi người Canada, Corery Conners và Mackenzie Hughes trước Wyndham Clark và Tony Finau. Sự phấn khích tiếp tục khi Adam Scott và Taylor Pendrith đánh bại Sahith Theegala và Collin Morikawa với tỷ số 5&4.

Đội Mỹ chưa bao giờ thua trắng tất cả các trận trong một ngày thi đấu tại Presidents Cup kể từ năm 2003 đến nay. Và Scottie Scheffler cùng các đồng đội đã làm mọi cách để viễn cảnh này không xảy ra.

Tuy nhiên đội Quốc tế lại không chùn bước. Christiaan Bezuidenhout và Jason Day đã hoàn thành 1up trước Max Homa và Brian Harman, trước khi Kim Si-woo và An Byeong-hun tạo nên chiến thắng với kết quả tương tự trước Scottie Scheffler và Russell Henley.

Với tỷ số hòa 5-5 sau hai ngày thi đấu đầu tiên, hai ngày còn lại của Presidents Cup 2024 hứa hẹn vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Buổi sáng thứ Bảy (28/9) theo giờ Canada sẽ là 4 trận fourball, với các cặp đấu: Scheffler/Morikawa vs Scott/Pendrith, Finau/Schauffele vs Conners/Hughes, Bradley/Clark vs Kim Si-woo/Tom Kim, Cantlay/Burns vs Hideki Matsuyama/Im Sung-jae. Buổi chiều sẽ có 4 trận foursome.