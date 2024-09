Presidents Cup 2024 khởi tranh hôm nay: Đội Quốc tế có thể lật đổ sự thống trị của đội Mỹ?

TPO - Presidents Cup 2024 chính thức khởi tranh tại Blue Course ở Royal Montreal, Canada vào hôm nay (27/9). Sau khi chứng kiến sự áp đảo của đội Mỹ trong 14 kỳ trước, người hâm mộ golf thế giới đang hy vọng vào một sự lật đổ của đội Quốc tế.

Hôm nay, Presidents Cup 2024 sẽ khởi tranh tại Blue Course par70 dài 7.279 yard của Royal Montreal, Canada. Nếu như Ryder Cup có một lịch sử lâu đời với 97 năm tồn tại, Presidents Cup có tuổi đời ít hơn khi chỉ bắt đầu vào năm 1994, được tổ chức hai năm một lần, xen kẽ với Ryder Cup.

Tuy lịch sử khá non trẻ nhưng Presidents Cup vẫn là sự kiện golf được mong chờ, bởi khác với Ryder Cup giữa hai đội Mỹ và châu Âu, giải đồng đội này là cuộc đối đầu giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới, trừ châu Âu. Hai đội cũng gồm 12 thành viên, với 6 suất được xác định dựa trên Bảng xếp hạng Golf Thế giới Chính thức (OWGR) và 6 suất được đội trưởng lựa chọn.

Điểm khác biệt lớn so với Ryder Cup là Presidents Cup diễn ra trong 4 ngày. Ngày khai mạc (thứ Năm) sẽ có 5 trận đấu theo thể thức fourball, và 4 golfer trong một trận sẽ chơi với quả bóng của riêng mình. Thứ Sáu đấu foursome với 2 golfer trong một trận chơi luân phiên một quả bóng. Thứ Bảy có hai hiệp đấu (một hiệp foursome, một hiệp fourball) gồm 4 trận mỗi hiệp. Ngày 4, tức Chủ nhật là 12 trận singles matches, các golfer đấu tay đôi trên 18 hố và tính điểm cho toàn đội.

Sau 14 kỳ tổ chức, Mỹ là đội thống trị với 12 lần đăng quang. Hai đội hòa một lần năm 2003, khi trận solo play-off diễn ra quá muộn, vào lúc trời tối, và hai bên đồng ý chia sẻ Cúp. Đội quốc tế chỉ giành được một chiến thắng vào năm 1998, chỉ 3 tháng sau khi Google ra đời.

Mặc dù vậy, tính cạnh tranh ở Presidents Cup có xu hướng gia tăng ở hai kỳ gần nhất tổ chức bên ngoài nước Mỹ. Năm 2015 giải diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc, thắng bại chỉ được quyết định ở hố cuối cùng, và Bill Haas đánh bại Sangmoon Bae 2up. Năm 2019 tại Melbourne, Australia, đội Quốc tế dẫn 4 điểm sau sáng thứ Bảy, trước khi đội Mỹ giành chiến thắng trong trận foursome chiều thứ Bảy và ngược dòng thành công ở trận trận singles matches vào Chủ Nhật. Thất bại này cũng nhấn mạnh hạn chế của đội quốc tế khi đấu foursome. Họ không thắng trận foursome nào kể từ năm 1998 đến nay.

Tại Presidents Cup 2024, đội Mỹ tập hợp những golfer hàng đầu như nhà vô địch Masters 2022, 2024 Scottie Scheffler, nhà vô địch PGA Championship và The Open trong cùng năm 2024 Xander Schauffele, nhà vô địch US Open 2023 Wyndham Clark, nhà vô địch PGA Championship 2020, The Open 2021 Collin Morikawa, bên cạnh Patrick Cantlay, Sam Burns, Tony Finau.

Đội Quốc tế gồm nhà vô địch Masters 2021 Hideki Matsuyama, golfer đứng thứ 18 thế giới Adam Scott, thứ 21 Im Sung-jae và thứ 24 Tom Kim. Adam Scott là một thành viên đặc biệt. Đây sẽ là lần tham dự thứ 11 của golfer người Australia. Anh ra mắt Presidents Cup vào năm 2003, khi mới 23 tuổi và tham gia vào trận hòa duy nhất giữa hai đội. Sau đó, Scott cùng đội Quốc tế đã thua liên tiếp 9 kỳ. Năm nay 44 tuổi, anh đang hy vọng chuỗi thành tích tệ hại này sẽ kết thúc.

Trong ngày đầu tiên của Presidents Cup 2024, 5 trận fourball sẽ là Schauffele/Finau gặp Jason Day/Byeong Hun An, Scheffler/Henley gặp Sungjae Im/Tom Kim, Morikawa/Theegala đấu Adam Scott/Lee Min-yoo, Clark/Bradley đấu Pendrith/Bezuidenhout, Cantlay/Burns đấu Matsuyama/Conners.