THACO AUTO giới thiệu phiên bản New Mazda CX-5 2.5 Signature hoàn toàn mới

Sau thành công của New Mazda CX-5 2.0, THACO AUTO giới thiệu thêm phiên bản New Mazda CX-5 được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.5L với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) cùng hệ thống chuyển đổi chế độ lái Mi-Drive hoàn toàn mới với giá bán chỉ từ 979 triệu đồng.

New Mazda CX-5 ra mắt thị trường từ tháng 7/2023, chỉ sau 1 tháng, mẫu xe nhanh chóng đạt hơn 3.000 hợp đồng mua xe, phá vỡ kỷ lục của các mẫu xe tiền nhiệm, giúp New Mazda CX-5 dẫn đầu top 10 xe bán chạy nhất phân khúc tính đến thời điểm hiện tại.

Vận hành vượt trội với hệ thống Mi-Drive

Phiên bản New Mazda CX-5 2.5 Signature hoàn toàn mới được giữ nguyên thiết kế sang trọng với các trang bị công nghệ cao cấp, tiện nghi an toàn thông minh nhưng nâng cấp lên động cơ Skyactiv-G 2.5L, giúp gia tăng công suất tối đa lên đến 188 hp tại 6.000 v/ph, mô men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 v/ph với sức mạnh vượt trội. Động cơ này được ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, được tối ưu kích thước giúp quá trình chuyển số nhanh và tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm đáng chú ý là hệ thống Mi-Drive được trang bị trên phiên bản động cơ Skyactiv-G 2.5L. Mi-Drive hỗ trợ chuyển đổi các chế độ lái theo nhu cầu của người dùng dựa trên điều kiện lái xe, bề mặt đường và tình trạng của phương tiện để tính toán, lựa chọn chế độ lái phù hợp giúp tối ưu công suất và nhiên liệu.

Mi-Drive bao gồm 3 chế độ lái Normal/Sport/Off-road kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh i-Activ AWD, không chỉ giúp người lái có trải nghiệm mạnh mẽ và phấn khích trên mọi cung đường, mà còn giúp điều chỉnh khả năng vận hành của xe một cách an toàn, ổn định. Kết hợp với hệ thống điều khiển điện tử là hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus), giúp New Mazda CX-5 2.5 Signature có được hiệu suất vận hành vượt trội và khả năng cân bằng thân xe (đặc biệt tại các cung đường cua) khác biệt so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Tiện nghi hiện đại, an toàn thông minh

Bên cạnh các tính năng mới nổi bật kể trên, New Mazda CX-5 2.5 Signature vẫn được trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi đắt giá tương tự phiên bản CX-5 2.0 trước đó, bao gồm: ghế bọc da Nappa cao cấp duy nhất phân khúc, hàng ghế trước chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí lái, bảng đồng hồ táp lô dạng Analog và Digital 7", kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose.

Các tính năng hiện đại như cửa sổ hàng ghế trước loại kính cường lực hai lớp, chống ồn và tia UV, cửa kính lên/xuống tự động một chạm ở tất cả các ghế, gương chiếu hậu chống chói tự động – thiết kế tràn viền, khóa cửa rảnh tay thông minh cũng được trang bị trên hai phiên bản mới này.

New Mazda CX-5 2.5 Signature còn sở hữu gói an toàn cao cấp i-Activsense được tăng cường các tính năng thông minh mới như: Cảnh báo người lái nghỉ ngơi (DAA); Hệ thống phanh thông minh (SBS); Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố - trước và sau (SCBS –F/R); Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh - mọi tốc độ (có Radar) (MRCC Stop & Go).

Sau hơn 2 tháng giới thiệu tại thị trường Việt Nam, New Mazda CX-5 đã chứng minh được sức hút của mẫu SUV đến từ Nhật Bản. Việc giới thiệu thêm phiên bản 2.5 Signature đi kèm 2 gói tùy chọn trang bị cao cấp Sport và Exclusive với giá bán lần lượt là 979 và 999 triệu đồng, New Mazda CX-5 hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá về doanh số, góp phần giúp Mazda Việt Nam tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới.