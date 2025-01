Tết ấm ở các thôn, buôn vùng khó khăn Đắk Nông, Đắk Lắk

TPO - Tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Ban tổ chức trao hơn 500 phần quà, 66 sinh kế, 17 nhà Đại đoàn kết..., tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, tặng bà con biên giới Đắk Nông.

Tối 16/1, tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) diễn ra chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng hơn 500 phần quà bằng hiện vật, tiền mặt; 66 sinh kế, 17 nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn, có công cách mạng; già làng, trưởng bản, người có uy tín; trao học bổng cho 60 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu” ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông…

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như Chợ Tết Nhân ái - Xuân biên giới; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn cũng tham dự ngày hội Bánh chưng xanh; thi các trò chơi dân gian; cắt tóc miễn phí tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tưng bừng sắc xuân trên địa bàn biên giới xã Quảng Trực.

Tổng giá trị quà tặng trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” hơn 2 tỷ đồng.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chủ trì tổ chức hàng năm đã trở thành ngày hội xuân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới vào mỗi độ Tết đến xuân về.

Chương trình còn góp phần xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa quân, dân và cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Hồ Xuân Trường mong muốn, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân ái, tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở địa phương tích cực tham gia công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, biên phòng trên địa bàn biên giới.

Tết ấm ở các thôn, buôn vùng khó khăn

Mong muốn mang đến cái tết đầm ấm, sum vầy, sức khỏe, niềm vui cho các em thiếu nhi, bà con nhân dân ở xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk, mới đây, Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện – Tết nhân ái", khám, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho người dân vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chương trình được tổ chức tại xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động: Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến 500 hộ dân; trao 10 phần quà và học bổng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 phần quà Tết và lì xì Tết đến 10 hộ gia đình khó khăn; trao 100 suất quà tặng thiếu nhi trên địa bàn xã, thăm và tặng quà các hộ gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Chứ Kbô.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Huyện Đoàn Cư M’gar phối hợp với Đồn biên phòng Đăk Ruê, huyện Ea Súp và các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” trên địa bàn xã Ea Bung.

Tại chương trình, mọi người sôi nổi tham gia “Ngày Hội bánh chưng xanh”. Huyện đoàn Cư M’gar đã trao tặng vốn sinh kế trị giá 10 triệu đồng đến 1 đoàn viên thanh niên của xã Ea Bung; Phối hợp với các đơn vị trao hơn 200 suất quà Tết tặng các gia đình hộ nghèo, cận nghèo; các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới.

Qua chương trình nhằm tuyên truyền cho người dân, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, hành động, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Mong muốn góp phần mang Tết ấm đến với mọi người, mọi nhà, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông phối hợp với Huyện Đoàn Đắk Glong tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện “Tết cho em” mùa 4 tại xã Đắk Plao.

Các đơn vị đã trao tặng hơn 400 phần quà và các suất học bổng đến các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em và người dân có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, tổ chức các gian hàng 0 đồng, cắt tóc miễn phí, gian hàng khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí....

Ngoài ra, chương trình còn trao 2.500 cây giống cà phê cho người dân tại địa phương, 68 chiếc đệm, chăn, gấu bông tặng các bé mầm non; 20 phần nhu yếu phẩm đến các hoàn cảnh không còn khả năng lao động.

Lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Các phòng ban của Công an tỉnh Đắk Nông thăm, tặng trên 1.000 phần quà trị giá hàng trăm triệu đồng đến các hộ gia đình chính sách, người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Bên cạnh chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lực lượng Công an Đắk Nông bảo đảm tốt tình hình ANTT. Qua đó góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện vì nhân dân phục vụ.