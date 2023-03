Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho VĐV và du khách đến với Lai Châu

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu ông Tống Thanh Hải yêu cầu cập nhật danh sách các cơ sở lưu trú hàng ngày để tạo thuận lợi cho các vận động viên và du khách. Ngoài ra, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 tại Lai Châu.

Chiều 2/3, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu chủ trì họp Ban Chỉ đạo phối hợp đăng cai tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 (Tiền Phong Marathon). Dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp đăng cai tổ chức giải.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã trình bày dự thảo Kế hoạch Phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 tại Lai Châu và công tác chuẩn bị cho Giải.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại đã có trên 4.000 vận động viên đăng ký tham dự Giải ở các cự ly. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã và đang rất tích cực cho công tác chuẩn bị và tổ chức Giải như: Xây dựng và phối hợp xây dựng các chương trình của Lễ khai mạc, đêm giao lưu, Lễ thượng cờ, Lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Công tác chuẩn bị toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất cho tổ chức Giải; chuẩn bị tổ chức các sự kiện bên lề và tại các khu, điểm du lịch của tỉnh; đảm bảo cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn nghỉ phục vụ Giải.

Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo chăm sóc sức khoẻ, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra sự kiện, nơi ăn, nghỉ của đại biểu, vận động viên; tiến hành cải tạo một số đoạn đường trong lộ trình đường chạy; lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường chạy…

Cũng tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận để công tác chuẩn bị và tổ chức Giải được chu đáo và thành công tốt đẹp, nhất là công tác đảm bảo lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ tham gia các hoạt động tại Giải. Ngoài ra còn có công tác điều tiết, bố trí việc đăng ký cơ sở lưu trú, ăn nghỉ trong những ngày diễn ra Giải; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; đảm bảo phương án giao thông phục vụ Giải…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp để hoàn chỉnh lại kế hoạch, trong đó đề nghị nghiên cứu thật kỹ, bàn phương án cụ thể, chi tiết, phân công rõ ràng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc kêu gọi bà con nhân dân trên địa bàn, các cơ sở lưu trú, các nhà xe phục vụ đi lại thể hiện tinh thần niềm nở, lịch sự, mến khách đối với các vận động viên và du khách khi đến với Lai Châu.

Tỉnh khuyến khích xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, cam kết không tăng giá. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về giá; không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu lưu trú tăng cao để tăng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Lai Châu.

Đối với một số công việc cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố nghiên cứu phương án lắp đặt hệ thống vệ sinh công cộng khu vực quảng trường; giao Tỉnh đoàn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên cắm cờ dọc theo lộ trình đường chạy ngoài khu vực dân cư; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kết nối, tổ chức không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP; yêu cầu cập nhật danh sách các cơ sở lưu trú hàng ngày để tạo thuận lợi cho các vận động viên và du khách…

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong dự kiến được tổ chức từ ngày 24 - 26/3 tại TP. Lai Châu (Tỉnh Lai Châu). Giải đấu quy tụ các vận động viên không chuyên, chuyên nghiệp trong và ngoài nước, với sự tham dự của hơn 4.000 vận động viên. Giải đấu do Báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT, UBND tỉnh Lai Châu, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km.