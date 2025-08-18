Tăng lợi thế cạnh tranh thời AI bằng EQ, ngoại ngữ và Linearthinking

Một trong những suy nghĩ phổ biến ở nhiều bạn trẻ là điểm số cao, bằng giỏi sẽ là ‘tấm vé’ tiên quyết để đạt học bổng du học hoặc có việc làm xịn. Điều đó có còn đúng trong thời đại AI lên ngôi? EQ, ngoại ngữ là yếu tố tiên quyết.

Các diễn giả đại diện DOL English, Song Nguyên Education tại buổi giao lưu tư vấn tuyển sinh ngày 14-8. Ảnh V.SAN

Hầu hết các báo cáo nhân sự gần đây đều cho thấy các công ty, tập đoàn dần xem EQ (trí tuệ cảm xúc) quan trọng ngang với IQ (trí tuệ thông thường). Phần vì mỗi tổ chức đều có văn hóa doanh nghiệp đặc thù, song song đó hiện AI (trí tuệ nhân tạo) đã có thể làm rất tốt nhiều đầu việc cần kiến thức chuyên môn, chưa kể kiến thức từ nhà trường khó theo kịp sự phát triển của xã hội.

Các câu chuyện trên đã được thảo luận trong một hội thảo vừa được tổ chức. Theo nghiên cứu sinh Lâm Nguyên Bảo - giám đốc công ty Song Nguyên Education - thì EQ là khả năng thấu hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân và sự thấu hiểu người khác.

‘Đây là những kỹ năng chỉ có thể phát triển qua những tình huống, trải nghiệm thực tế. Chẳng hạn khi được tham gia các hoạt động ngoại khóa như diễn kịch, thuyết trình, làm việc nhóm sẽ giúp chúng ta rèn kỹ năng giao tiếp, đồng cảm’, gương mặt từng đoạt giải 3 quốc gia môn tiếng Pháp chia sẻ.

Dù là người có nhiều thành tích ‘khủng’ về học tập, anh Nguyên Bảo khẳng định EQ mới là yếu tố tiên quyết giúp cuộc sống của anh thành công, hạnh phúc.

Một hoạt động trong trại hè kỹ năng của Song Nguyên Education. Ảnh S.NGUYÊN

Quá trình học một ngoại ngữ cũng có thể góp phần giúp một người trẻ rèn luyện EQ. ‘Đơn cử như trong việc học tiếng Anh, EQ sẽ phát triển qua các khía cạnh như sự thấu cảm (khi nỗ lực hiểu nền văn hóa khác, thế giới quan người khác) và sự bền bỉ (khi đối mặt và học cách vượt qua những khó khăn, nản lòng trong quá trình học)…’, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - gương mặt đạt 8.5 IELTS và từng đoạt học bổng ở Anh - chia sẻ.

Hoàn thiện EQ, ngoại ngữ hiệu quả nhờ Linearhinking

Anh Nguyên Bảo cho biết công ty giáo dục Song Nguyên hiện có những hoạt động giáo dục vừa tích hợp kiến thức vừa giúp học sinh được rèn luyện EQ. Cụ thể, CFAW - ‘College for a week’ giúp học viên trải nghiệm môi trường đại học Mỹ, tự tin giao tiếp và làm việc nhóm, còn trại hè Glocal Leadership Camp phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm, đồng đội trong môi trường tiếng Anh…

Bên cạnh đó, với những cá nhân có ước muốn du học ở môi trường có tính học thuật lẫn EQ cao thì cũng có thể tìm hiểu về New Zealand, quốc gia từng nhiều lần xếp hạng đầu "Chỉ số chuẩn bị cho tương lai" được công bố trên bảng xếp hạng uy tín Times Higher Education.

Nhiều hệ thống giáo dục trong nước cũng đã thể hiện sự cấp tiến khi nỗ lực lồng ghép hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển EQ trong việc giảng dạy, trong đó có thể kể đến DOL English.

Các lớp học ở DOL English vừa ngập tràn niềm vui, vừa hiệu quả nhờ có phương pháp Linearthinking. Ảnh V.SAN

‘Chẳng hạn việc phát triển EQ được tích hợp vào các hoạt động tương tác ở DOL English như tranh luận, thảo luận nhóm và đóng vai trong các lớp kỹ năng nói. Trong lớp này, với hệ phương pháp Linearthinking, người học được hướng dẫn sau khi có một ý chính, ý tổng quan, để từ đó phát triển thành các ý nhánh và trình bày hiệu quả rõ rệt hẳn’, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - quản lý học thuật tại DOL English - cho biết.

Còn thạc sĩ Trần Anh Khoa - gương mặt đạt 9.0 IELTS tuyệt đối và tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) - lấy ví dụ trong việc phát triển tư duy phản biện, EQ gợi ra nhiều góc nhìn của học sinh bằng phương pháp Linearthinking.

‘Chẳng hạn tôi từng gặp một đề thi viết trước đây "Dù nông nghiệp nhiều nơi đã phát triển, nhưng nhiều người vẫn bị đói, vì sao?". Với đề tài này, dù tôi không có nhiều kiến thức liên quan nhưng đã áp dụng tư duy "cụ thể hóa" trong hệ phương pháp Linearthinking, từ đó phát triển ý và bài viết cuối cùng được chấm điểm rất cao'', giám đốc học thuật tại DOL English nhớ lại.