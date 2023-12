Tăng cường kiểm tra nồng độ, dịch vụ lái xe hộ cho người say xỉn kinh doanh ra sao?

Hình thức lái xe hộ bùng nổ khi cơ quan chức năng liên tục ra quân kiểm tra nồng độ cồn cả ngày và đêm

Thời gian qua, việc cơ quan chức năng ra quân tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dẫn đến nhu cầu cần người lái xe hộ tăng nhanh. Nhiều app cho thuê tài xế ra đời như BUTL, Fasthome, Visafe, Tikatika…

Theo ghi nhận trên mạng xã hội, fanpage "Lái xe hộ Sài Gòn - ĐƯA NGƯỜI SAY VỀ NHÀ" có lượng tham gia khá lớn, khoảng 38.000 thành viên.

Ngoài ra, chỉ cần tìm kiếm với từ khóa "Bạn uống tôi lái" sẽ hiển thị hàng chục fanpage khác với nhiều mức giá khác nhau để người dùng thoải mái lựa chọn.

Hình thức cho thuê tài xế khá đa dạng. Khách có thể lên app cài đặt thời gian thuê tài xế. Sau đó, tài xế sẽ theo thời gian mà khách đăng ký để đến chở về địa chỉ đã đăng ký trên app.

Khách có thể đặt app ngay tức thời và chờ 5-10 phút sẽ có tài xế.

Một hình thức khác nữa là cho thuê tài xế theo giờ, mỗi giờ sẽ có mức phí cố định.

Chẳng hạn, khi đặt app BUTL để thuê tài xế từ quận 3 sang phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM, mức giá được báo là hơn 260.000 đồng đối với xe 4 bánh, còn xe 2 bánh gần 200.000 đồng. Như vậy, so với giá đặt xe qua app các hãng công nghệ như Grab, Gojek hay Be thì cao gấp 2-3 lần.

Giải thích về việc giá dịch vụ này cao hơn nhiều so với việc gọi xe công nghệ, đại diện một app cho thuê tài xế lý giải rủi ro đưa người say rượu bia rất lớn. Tài xế còn phải có trách nhiệm bảo quản xe của người say. Chưa kể, tài xế còn phải bắt xe đến điểm đón; sau khi đưa chủ xe về nhà lại phải bắt tiếp xe ôm quay về. Để tiết giảm chi phí, một số tài xế đầu tư loại xe đạp gấp gọn để thuận tiện đi lại.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết dịch vụ cho thuê tài xế hiện nay cạnh tranh không thua gì các hãng xe công nghệ. Tuy nhiên, Sigo vẫn tham gia dịch vụ này vì có sẵn nền tảng cho thuê xe tự lái. Đây chỉ là dịch vụ cộng thêm nên không bị áp lực cạnh tranh nhiều.

Đại diện một app cho thuê tài xế khác cho biết từ năm 2020, khi quy định về xử phạt nồng độ cồn được thực thi thì công ty mở ngay dịch vụ này. Tuy nhiên, thực tế quá trình hoạt động lại không đạt như kỳ vọng. Số lượng khách đặt thuê tài xế quá ít nên vừa rồi, công ty đã quyết định giải thể dịch vụ này.

Ông Phạm Việt Tiệp, đại điện đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe hộ GoCheap - ra mắt vào năm 2019, cho biết việc kinh doanh đang diễn ra kém hơn so với trước. Bởi lẽ, khách hàng đang dần thay đổi thói quen uống bia rượu và dè xẻn trong chi tiêu.

Thêm nữa, những tài xế dạo (không đăng ký qua ứng dụng) ngày càng nhiều và thường túc trực tại quán nhậu, nhà hàng cũng khiến công ty gặp khó.

"Dịch vụ lái xe hộ của công ty đang mất khách do bị hiểu nhầm về chất lượng bởi những tài xế dạo. Chúng tôi đã thông báo cho các tài xế và khách hàng của mình về việc này" - ông Tiệp nói.