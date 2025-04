Tận hưởng 'chuyến du hành xanh' mỗi ngày tại Vinhomes Wonder City

Tại đô thị của những trải nghiệm thời thượng Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), mỗi ngày của cư dân đều như một “chuyến du hành xanh” kỳ thú. Nơi đây, màu xanh hiện hữu từ vườn riêng sau nhà đến tổ hợp công viên, mặt nước rộng lớn, đi cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện đại, hướng tới lối sống xanh thời thượng.

Sống xanh trong từng khoảnh khắc

Tại Vinhomes Wonder City, bức tranh sống thượng lưu được xây dựng bằng những mảnh ghép tiện ích đẳng cấp. Đặc biệt, yếu tố xanh được Vinhomes đặt lên trên hết để tạo nên những trải nghiệm độc đáo, định hình chất sống vượt trội tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Mục tiêu đó được thể hiện ngay trong quy hoạch của Vinhomes Wonder City, khi mật độ xây dựng chỉ khoảng 26,7%. Phần còn lại được dành riêng để kiến tạo hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng thời thượng và đặc biệt là “tấm khiên xanh” của riêng đại đô thị.

Trong đó, có tới 24,9ha được sử dụng để phát triển không gian cây xanh và mặt nước. Nhờ đó, mỗi cư dân sẽ được sở hữu 30-35m² không gian xanh - gấp 15 lần nội đô cũ. Đây là đặc quyền sống vượt xa tiêu chuẩn quốc tế trong việc phát triển các dự án đô thị bền vững trên thế giới.

Đáng nói, “tấm khiên xanh” này không chỉ mang tới không gian sống riêng biệt, trong lành mà còn là một biện pháp trị liệu độc đáo dành riêng cho cư dân Vinhomes Wonder City. Bởi tại mỗi vùng xanh đều có sự hòa trộn hoàn hảo cùng các tiện ích sống - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - rèn luyện sức khỏe đa dạng.

Sự hòa trộn đó có thể thấy rõ tại 5 công viên chủ đề quy mô 19ha, nơi mang tới những hoạt động chăm sóc sức khỏe, trị liệu thể chất và tinh thần dành cho mọi lứa tuổi. Trong đó, Adventure Park được phát triển như một thiên đường vui chơi cho trẻ em và thanh thiếu niên với những trò chơi vận động sáng tạo, khuyến khích sự phát triển thể chất và tư duy.

Athletic Park lại được thiết kế phù hợp cho cư dân năng động khi tạo ra khu vực luyện tập với hàng loạt bộ môn hiện đại, như gym ngoài trời, sân đa năng, đường chạy marathon chuyên nghiệp... Kế bên, Spring Park quy mô lên tới 3ha giữa không gian xanh mát rợp bóng cây là nơi mỗi bước đều hòa quyện cùng thiên nhiên, khơi dậy năng lượng tràn đầy.

Đặc biệt, cư dân còn có những không gian “chữa lành” tại Wellness Park, nơi lý tưởng để phục hồi năng lượng với các hoạt động như yoga, thiền… Ngoài ra, công viên này còn sở hữu khu Wellness Center trong nhà rộng gần 1.000m2, hội tụ hàng loạt tiện ích phục hồi sức khỏe cao cấp, như onsen, phòng xông đá muối, yoga, pilates,…

Cuối cùng, tại BBQ Park, cư dân có thể kết nối gia đình và bạn bè qua những bữa tiệc sum vầy và tận hưởng khoảnh khắc trọn vẹn giữa bạt ngàn cỏ cây, hoa lá. Kết hợp cùng hồ cảnh quan Wonder Lake 51.000m2 và 3 quảng trường lớn gần 10.000m2, bộ sưu tập công viên sẽ tạo nên một hành trình xanh bất tận chỉ có riêng tại Vinhomes Wonder City.

Chuẩn sống mới tại thủ phủ kinh tế phía Tây

Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích, cảnh quan, Vinhomes Wonder City còn thỏa mãn nhu cầu sống xanh của cư dân thượng lưu bằng những thiết kế chưa từng có trên thị trường. Đó là việc 100% các sản phẩm của dự án đều có sân vườn sau nhà từ 20-30m2. Đây là tiện ích đặc quyền để gia chủ có thể tự do sáng tạo không gian sống, biến ngôi nhà thành một tài sản mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thiết kế độc bản này đã gây ấn tượng cho nhiều khách hàng và nhà đầu tư khi đáp ứng được nhu cầu sở hữu không gian xanh riêng biệt.

“Những căn liền kề được để sẵn 20-30m2 để thiết kế sân vườn sẽ có quá nhiều tưởng tượng với những người đam mê và thích tận hưởng cuộc sống, chưa nói đến việc trang trí cho thuê. Về nhà phải có những không gian chill riêng, như khu BBQ, hồ cá Koi, bể bơi mini, jacuzzi trong nhà…”, CEO Nguyễn Hà Linh, Doanh nhân Forbes 30 Under 30, đánh giá.

Với kinh nghiệm đầu tư BĐS nhiều năm, CEO Hà Linh cho biết rất hiếm những ngôi nhà ở nội đô có thiết kế sân vườn. Nhiều người muốn có khoảng xanh phải hi sinh khoảng không gian sống hay chồng tầng lên, hoặc hi sinh khoảng sân thượng. Bởi thế, thiết kế của Vinhomes Wonder City chắc chắn sẽ được lòng khách hàng khi có thể đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống. Nữ doanh nhân cũng nhìn ra tiềm năng của thiết kế mặt tiền rộng từ 8m2 của mỗi căn nhà trong việc khai thác cho thuê, kinh doanh.

Chất sống tiện nghi, thời thượng tại Vinhomes Wonder City còn được hoàn thiện bằng hệ sinh thái “tứ trụ kim cương” chuẩn Vingroup. Cư dân nhí sẽ được thụ hưởng giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Vinschool. Cả gia đình được chăm sóc bởi đội ngũ y tế chuyên môn cao của Vinmec và có không gian mua sắm - vui chơi giải trí đẳng cấp được mang tới bởi Vincom. Cùng với đó là môi trường sống an toàn khi đại đô thị được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao của Vinhomes.

Là một “bản giao hưởng” của không xanh xanh và tiện ích sống đẳng cấp, Vinhomes Wonder City nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường BĐS Thủ đô, liên tục lập kỷ lục doanh số kể từ khi ra mắt. Mới đây, tại sự kiện Wonder of Senses, Vinhomes Wonder City tiếp tục cho thấy sức nóng của mình khi thu hút 1.500 khách tham dự trực tiếp cùng hơn 15.000 lượt theo dõi qua livestream. Đặc biệt, 108 căn được giao dịch thành công ngay tại sự kiện, mang về doanh số 3.600 tỷ đồng. Với quỹ căn giới hạn, dự báo cuộc đua săn tìm siêu phẩm Vinhomes Wonder City sẽ còn tăng nhiệt trong thời gian tới, thu hút một lượng lớn cư dân ở thực cũng như nhà đầu tư đón đầu sự phát triển bứt phá của thủ phủ kinh tế mới phía Tây Thủ đô.