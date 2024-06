Tấn công cảnh sát để giải vây cho đối tượng bị truy nã

TPO - Trong lúc công an đang bắt đối tượng truy nã thì Trọng và Hùng sử dụng hung khí chống trả để giải vây cho đồng bọn...

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hồng Trọng (25 tuổi) và Trần Văn Hùng (38 tuổi, cùng trú TP. Long Xuyên) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều 13/6, Công an TP. Long Xuyên phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ Trần Hồng Sang (30 tuổi, trú TP. Long Xuyên) bị truy nã đặc biệt về tội “Cướp tài sản”.

Khi công an đang thi hành bắt giữ Sang (đang lẩn trốn tại TP. Long Xuyên) thì Trọng (là em của Sang) sử dụng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Còn Hùng dùng tay xô ngã lực lượng làm nhiệm vụ, nhằm giải vây cho Sang.

Lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ Trọng và Hùng đưa về trụ sở làm việc.