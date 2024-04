Tạm giữ hình sự tài xế xe Mazda hất cảnh sát lên nóc ca pô

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường (19 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an xác định, nguyên nhân ban đầu vụ việc là do đối tượng Cường lo sợ bị lực lượng công an xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án nên đã tăng ga lao vào tổ công tác, hất một cảnh sát lên nóc ca pô.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 1/4, Cường mượn xe Mazda CX5 BKS 29A-450.00 của anh N.V.T (SN 1992, trú cùng huyện) đến khu vực đường Ngũ Hiệp (thuộc địa phận thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Lúc này, tổ công tác tác Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an huyện Thanh Trì dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, vì lý do nêu trên Cường đã tăng ga lao xe vào tổ công tác và hất một cảnh sát lên nóc ca pô rồi bỏ chạy.

Sau khi ô tô di chuyển khoảng 200m, chiến sĩ cảnh sát bị hất xuống đường, dẫn đến bị thương khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Nguyễn Việt Cường đã bị cơ quan công an bắt giữ. Sơ bộ xác định đối tượng dương tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong khí thở.

Theo hồ sơ, năm 2022, Cường bị tuyên phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo, 48 tháng thử thách về tội Gây rối trật tự công cộng.