Tạm giữ hình sự 2 đối tượng bao vây, đập phá xe tải trên quốc lộ

TPO - Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng trực tiếp tham gia đập phá chiếc xe tải trên quốc lộ 46 khiến chiếc xe này bị vỡ gương chiếu hậu và kính cửa.

Ngày 19/12, lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Bảo Ng. (SN 1990, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) và Hoàng Văn Th. (SN 1998, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) để điều tra làm rõ về tội “Hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”. Ng. và Th. là 2 người đã trực tiếp tham gia chặn, đập vỡ gương, kính lái xe tải đi trên quốc lộ 46 trước đó.

Cụ thể, chiều 17/12, Phan Bảo Ng. (SN 1990, trú xã Võ Liệt) đi xe máy trên Quốc lộ 46 thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải cẩu tự hành mang BKS: 37C-19.XXX do anh Lê Doãn Th. (SN 1996, trú huyện Thanh Chương) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, Ng. và xe máy bị ngã xuống đường. Phát hiện chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, Ng. đã gọi cho nhóm bạn đi xe máy đuổi theo chặn lại để nói chuyện.

Khi chiếc xe tải đi đến địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương), nhóm của Ng. chặn lại. Tuy nhiên tài xế xe tải không xuống nên nhóm của Ng. dùng gậy gộc bên đường đập vào xe làm vỡ gương chiếu hậu, kính cửa xe. Bị nhóm thanh niên hùng hổ đập phá, tài xế xe tải liên tục cho xe lùi lại rồi tiến lên khiến người đi đường lo sợ.

Ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía Công an huyện đã mời nhóm thanh niên chặn xe tải nói trên lên trụ sở để làm rõ sự việc. Trong số 4 nam thanh niên xuất hiện trong vụ việc có 3 người trú tại xã Võ Liệt và 1 người trú tại xã Thanh Long (huyện Thanh Chương).

Vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết thêm, vụ việc xảy ra từ mâu thuẫn bột phát khi đi trên đường. Kính lái của chiếc xe tải cũng không quá nhiều tiền. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.