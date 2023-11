Tạm giữ đối tượng đập vỡ máy đo nồng độ cồn của công an ở Ninh Thuận

TPO - Bị kiểm tra khi đi xe máy, ông Nguyễn Văn Ngọc đã đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào đùi một CSGT của Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 18/11, Công an huyện Ninh Hải cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1979, ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào tối 17/11, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Ninh Hải tiến hành tuần tra trên tuyến đường Yên Ninh thì phát hiện Nguyễn Văn Ngọc đang điều khiển xe máy hướng từ xã Tri Hải về TP Phan Rang - Tháp Chàm nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện Ngọc không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, sợ bị phạt nên điều khiển xe máy bỏ chạy. Khi Ngọc chạy đến đoạn trước ngân hàng ACB (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) thì bị lực lượng công an đuổi kịp. Tuy nhiên, Ngọc vẫn không chấp hành đo nồng độ cồn mà còn đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào đùi làm thượng úy Nguyễn Ngọc Trọng (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Ninh Hải) bị thương.

Tại cơ quan công an, Ngọc tiếp tục tỏ thái độ thách thức, dùng lời lẽ chửi bới lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đo nồng độ cồn của Ngọc là 0,849mg/l khí thở. Vụ việc đang được Công an huyện Ninh Hải củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.