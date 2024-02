Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Lễ hội Khèn hoa-Ngày hội các dân tộc và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan sẽ chính thức khai mạc tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). Lễ hội đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho du khách đến du xuân, chiêm bái trong dịp đầu xuân Giáp Thìn.

Đến hẹn lại lên, dịp Tết Giáp Thìn năm nay, Lễ hội Khèn hoa lại tái ngộ du khách thập phương lần thứ 6 với nhiều hoạt động, trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Ngoài không gian mùa xuân rộn ràng mang đậm sắc xuân Tây Bắc, Lễ hội còn có nhiều tiểu cảnh, đại cảnh ấn tượng, rực rỡ, mang không khí tưng bừng của mùa xuân và thông điệp may mắn, an lành dịp đầu năm mới đến với du khách thập phương. Chào đón du khách ngay tại khu vực cổng vào là đại cảnh hoa cúc chào mừng năm mới 2024, được kết bằng hàng nghìn bông cúc đủ loại màu sắc rực rỡ.

Ngay tại Cổng Tam quan Chùa Hạ là mô hình bánh xe Pháp luân, một biểu tượng của Phật giáo, đại diện cho sự may mắn và những điều tốt lành. Trong Phật giáo, bánh xe Pháp Luân còn có ý nghĩa đại diện cho con đường dẫn đến sự giác ngộ và cõi Niết Bàn. Năm nay, khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) thiết kế mô hình bánh xe pháp luân làm bằng 3000 bầu sen đá đại diện cho ba nghìn cõi đại thiên thế giới trong Phật giáo, với mong muốn truyền tải thông điệp may mắn, tốt lành đến với tất cả du khách, Phật tử trong dịp năm mới.

Tiểu cảnh thác hoa tươi đặt tại khu vực đài phun nước chùa Trình hứa hẹn cũng là một điểm check in hấp dẫn “khó đụng hàng” tại Sun World Fansipan Legend dịp Tết Nguyên đán 2024 này. Với các mô hình hũ vàng, thỏi vàng, đồng tiền được đúc từ xốp nguyên khối được đẽo gọt khéo léo, và 368 bầu hoa các loại tượng trưng cho Tài-Lộc-Phát, thác hoa biểu tượng cho sự sung túc, no đủ, mang đến sự may mắn, tài lộc cả năm.

Trong dịp Lễ hội Khèn hoa, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục múa khèn đặc sắc của Người Mông, tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Bản Mây như: Bịt mắt bắt dê, bịt mắt bắt vịt, cà kheo, leo cột mỡ…

Điểm nhấn của Lễ hội Khèn hoa năm nay là chương trình Ngày hội các dân tộc với chuỗi 05 lễ hội đặc sắc khác nhau kéo dài từ 13/2 đến 9/3, đại diện cho các dân tộc thiểu số: Mông, Tày, Dao đỏ, Xa Phó, Giáy.

Đây sẽ là dịp để du khách trải nghiệm nhiều lễ hội truyền thống được tái hiện sinh động tại Bản Mây như: Lễ hội Gàu Tào của dân tộc Mông (từ 13/02 - 14/02); Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày (từ ngày 17/02 - 18/02); Lễ hội Pút Tồng của dân tộc Dao đỏ (từ ngày 24/02 - 25/02); Lễ hội Quét Làng của dân tộc Xa Phó (từ 02/03 - 03/03); Lễ hội Roóng Poọc của dân tộc Giáy (từ ngày 09/03 - 10/03).

Trong dịp này, nhiều phong tục truyền thống độc đáo của các dân tộc được tái hiện như: dựng cây Nêu, tái hiện tục bắt vợ của người Mông; hoạt động Chầu Then của người Tày; lễ cúng và các điệu múa, hát giao duyên, hát đồng dao của dân tộc Xa Phó; các điệu múa xòe và tục nhuộm trứng của dân tộc Giáy…

Cũng trong ngày 12/2 (tức mồng 3 Tết Giáp Thìn), Hội xuân Mở Cổng trời Fansipan 2024 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương sẽ lại hội tụ về quần thể văn hóa tâm linh Sun World Fansipan Legend linh thiêng để tham gia nghi lễ mở cổng trời, dâng hoa, tắm Phật, viết lời nguyện ước đầu năm mới, tụng kinh niệm Phật cầu quốc thái dân an và nhiều chương trình ý nghĩa khác. Đặc biệt, chiều tối mùng 5 Tết, phật tử và du khách sẽ được tham gia nghi lễ dâng đăng linh thiêng tại khu vực Bảo An Thiền Tự - Ga đi cáp treo Fansipan.

Đây là lần thứ 7 Hội xuân Mở cổng trời được tổ chức tại quần thể văn hóa tâm linh Sun World Fansipan Legend và dần trở thành một hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, được Phật tử và du khách chờ đón trong dịp đầu năm mới.

Không chỉ được tham gia các hoạt động tâm linh ý nghĩa, Phật tử và du khách sẽ có chuyến hành hương đầu xuân thú vị khi được chiêm bái đảnh lễ trước Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng, Tháp chuông, Kim Sơn Bảo Thắng Tự… Mỗi nẻo đường hành hương tới quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh thiêng Fansipan giống như một hành trình du ngoạn vào cõi Phật linh thiêng, để tâm hồn thêm thanh tịnh, nguyện cầu một năm mới an lành, may mắn./.