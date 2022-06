Sức hút đặc biệt của NovaWorld Ho Tram trong mùa hè năm nay

Đồng loạt vận hành nhiều tiện ích mới, NovaWorld Ho Tram đang được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến trong mùa hè này.

Chuỗi hoạt động vui chơi giải trí không giới hạn tại Hồ Tràm

Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) kết nối với trung tâm TP.HCM qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong 90 phút di chuyển hiện đang được khoác màu áo mới nhờ sự hiện diện của Tổ hợp Du lịch - Nghỉ dưỡng - Giải trí NovaWorld Ho Tram. Dự án có quy mô 1.000ha, được quy hoạch dựa trên ý tưởng đưa tinh hoa thế giới về với Hồ Tràm với những sản phẩm second home đa dạng phong cách kiến trúc cùng hệ tiện tích đẳng cấp đa sắc màu.

Ngày 4/6, NovaWorld Ho Tram chính thức khai trương giai đoạn 1 công viên giải trí Tropicana Park thuộc phân kỳ The Tropicana. Theo đại diện NovaDreams, việc đưa vào vận hành công viên nhằm tạo thêm không gian giải trí cho mùa du lịch hè 2022, góp phần đa dạng thêm dịch vụ cho tuyến du lịch ven biển Hồ Tràm - Bình Châu.

Du khách trẻ có thể “chơi tới bến” với đa dạng trò chơi đặc sắc tại hồ tạo sóng hay check in không gian mang phong cách văn hoá Tiki với những bức tượng họa tiết, kiến trúc mới lạ. Giải nhiệt mùa hè với những ly cocktail mát lạnh tại Kohala Pool Bar, Kalea Beach Coffee, cũng như nạp thêm năng lượng khi thưởng thức ẩm thực tại Don Chicken.

Điểm đến đến vui chơi, giải trí mới tại khu vực Hồ Tràm này đã thu hút hàng ngàn du khách đổ về tham quan, vui chơi tạo nên không khí hè vô cùng vui tươi, náo nhiệt trong ngày mở cửa.

NovaWorld Ho Tram sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp sẵn sàng phục vụ du khách

Tropicana Park cùng hàng loạt hạng mục, tiện ích thuộc phân kỳ Tropicana được vận hành trước đó đã đưa NovaWorld Ho Tram trở thành tọa độ check in mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch giải trí, nghỉ dưỡng.

Sau những giờ phút say sưa vận động tại công viên nước, những gia đình, cặp đôi thỏa sức khám phá, trải nghiệm chèo thuyền Kayak dọc hệ thống kênh đào Lagoon. Đưa thuyền Kayak nhẹ nhàng lướt trên kênh đào xanh trong, hai bên là những ngôi biệt thự Lagoon được thiết kế tinh tế, hài hoà bên hàng cây đẹp như cổ tích, du khách như được hoà mình vào những ngôi làng cổ Hà Lan thơ mộng, bình yên ngay tại NovaWorld Ho Tram.

Nằm giữa khu biệt thự đồi và biệt thự biển là chuỗi Shophouse dọc đại lộ Sunny rộng 42m quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chuỗi ẩm thực thực đa dạng như The Shark Restaurant, Mây Restaurant, Saigon Casa Café, trà sữa Xing Fu Tang, Café Kalea, Fairy Garden Tea & Coffee Shop sẽ làm thực khách như lạc vào thiên đường ẩm thực cũng như các thương hiệu Clio, The FaceShop, thời trang Lady Boutique, Lazy & Comfy, Koski, Xuân Thu, Mega Sports sẽ là điểm đến của các tín đồ mua sắm. Đại lộ với lối kiến trúc đa sắc màu cũng là điểm check in không thể bỏ lỡ khi đến với Hồ Tràm.

Băng qua đại lộ hướng biển là khu biệt thự nghỉ dưỡng biển mang hơi hướng miền nhiệt đới cùng nhiều tiện ích đã hoàn thành như hồ bơi nước mặn Ocean Pool 5000 m2, nhà hàng The Shark cho khách tham quan, trải nghiệm.

Công trình nhà hàng The Shark được thiết kế mang hình dáng chú cá mập khổng lồ hướng ra biển khơi. Thực khách như bước vào chuyến hành trình xuyên đại dương với thực đơn hải sản phong phú cùng không gian thoáng đãng, mát mẻ. Tầm nhìn từ hàm cá mập ôm trọn biển Hồ Tràm, cho thực khách cảm giác khó quên, chìm đắm trong những con sóng vỗ, làn gió biển mát lành hoà quyện giữa biển trời mênh mông.

Hạng mục nổi bật nhất của phân kỳ The Tropicana đang được xây dựng là khách sạn 5 sao Ho Tram MGallery được thiết kế theo phong cách của nền văn minh cổ Babylon. Công trình là sự cộng hưởng hoàn hảo của con người và thiên nhiên, với điểm nhấn đặc biệt là thác nước giữa không trung từ độ cao 40m, vườn treo tôn lên vẻ đẹp vốn có của hệ sinh thái rừng biển nguyên sơ Hồ Tràm. Dự án đã cất nóc và hoàn thành 100% kết cấu, dự kiến đưa vào vận hành, chào đón những du khách đầu tiên vào quý I/2023.

Sự xuất hiện của Ho Tram MGallery sẽ góp phần tạo nên chuỗi tiện ích hoàn chỉnh và cao cấp cho Tổ hợp Du lịch - Nghỉ dưỡng - Giải trí NovaWorld Ho Tram, hứa hẹn thu hút một lượng lớn du khách về đây trong thời gian tới.

