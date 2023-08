Sức bật của thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới

TPO - Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới, khu vực Nam Bộ và TPHCM có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.