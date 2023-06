Sự thật bất ngờ về người ôm biển ‘mẹ bệnh nặng, không có tiền về quê’

TPO - Nam thanh niên đứng bên đường cầm tấm biển với nội dung “mẹ bị bệnh nặng nhưng thất nghiệp không có tiền về quê…”, người dân thương cảm đã cho tiền. Tuy nhiên, khi công an âm thầm theo dõi thì phát hiện, nam thanh niên dùng tiền xin được để mua ma túy, đến nghĩa trang hút, chích.

Ngày 15/6, đại diện Công an phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan để đưa nam thanh niên tên T.A (30 tuổi) đi cai nghiện bắt buộc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, những ngày gần đây, tại ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường ĐT 743 đoạn thuộc phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), xuất hiện một nam thanh niên cầm tấm biển ghi “mẹ con bệnh nặng mà con thất nghiệp không có tiền về nên con đi xin. Con mong được mọi người giúp đỡ…”.

Không ít người đi đường sau khi đọc được dòng chữ với nội dung trên đã tỏ ra thương cảm, nghĩ nam thanh niên có hiếu với mẹ nên đã cho tiền với mong muốn anh nhanh chóng trở về quê.

Để tìm hiểu lai lịch của nam thanh niên này, cán bộ Công an phường An Phú đã âm thầm theo dõi. Khi nam thanh niên đi về hướng nghĩa trang thuộc phường An Phú, công an phát hiện người này dùng kim tiêm chích vào tay.

Phát hiện dấu hiệu nam thanh niên sử dụng ma túy, công an tiếp cận đưa về trụ sở làm việc. Làm việc với công an, nam thanh niên thừa nhận để có tiền mua ma túy sử dụng đã bịa chuyện mẹ bệnh nặng để đi xin tiền.