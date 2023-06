Tự xưng tổ chức quốc tế, tài trợ dự án ‘An sinh xã hội’ để lừa đảo

TPO - Tại Đắk Lắk, một số đối tượng tự xưng các tổ chức quốc tế chuyên tài trợ các dự án “An sinh xã hội” với số tiền rất lớn. Mục đích của chúng nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu trả các loại chi phí, đặt cọc vốn, góp vốn rồi sau đó chiếm đoạt.

Mới đây, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông báo về việc người dân, chính quyền địa phương cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tự xưng tổ chức quốc tế tài trợ các dự án “An sinh xã hội”.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, một số đối tượng tự xưng là “Đặc phái viên”, “Thành viên tổ công tác đặc biệt”, “Cán bộ liên thông”… của “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO”, đến Đắk Lắk giới thiệu tài trợ về các dự án “An sinh xã hội” – dự án không có thực.

Mục đích của các đối tượng là tạo lòng tin rồi yêu cầu trả các loại chi phí, đặt cọc vốn, góp vốn… sau đó tìm cách chiếm đoạt.

Theo đó, các đối tượng sử dụng giấy giới thiệu của “Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư y tế Trung Việt” đến liên hệ làm việc với nhiều địa phương đề nghị tiếp nhận nguồn tài trợ của “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO”, với số tiền tiếp nhận lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Theo công an, “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO” do Lê Nguyên Thành thành lập, là tổ chức có dấu hiệu lừa đảo, được Bộ Công an cảnh báo trên nhiều tờ báo chính thống.

Thời gian qua, Lê Nguyên Thành và các đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân để lập nhiều bộ “hồ sơ”, “tờ trình” liên hệ nhiều địa phương trên cả nước đề nghị tiếp nhận nguồn vốn của “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO”...

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã phát hiện: Tại xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn), các đối tượng hứa hẹn sẽ tài trợ xây dựng “Tuyến đường giao thông quy mô 10km, kết hợp đầu tư 60 héc-ta xây dựng quần thể du lịch văn hóa bản sắc huyền thoại Tây Nguyên, xây dựng Viện dưỡng lão và quần thể tâm linh Tượng Phật Chùa Long Thọ cơ sở 2, tổng trị giá 195 triệu USD”.

Tại huyện Krông Năng, các đối tượng rêu rao về dự án an sinh xã hội không hoàn lại “Trồng cây dược liệu, cây mắc ca tại hợp tác xã Ea Dah, xã Cư Klông trị giá 25 triệu USD”; tại TP.Buôn Ma Thuột là “Gói 20 triệu USD xây dựng văn phòng điều hành dự án công ty cổ phần tập đoàn đầu tư y tế Trung Việt và văn phòng Hội đoàn tài chính cơ sở 1”...

Qua thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là hoạt động có dấu hiệu lợi dụng đề nghị tiếp nhận nguồn vốn tài trợ của nước ngoài để lừa đảo.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương: Không bố trí tiếp, làm việc với các cá nhân thuộc Hội đoàn xử lý Tài chính quốc tế Hoa Kỳ - Việt Nam, tránh để các đối tượng lợi dụng hình ảnh tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Không tiếp nhận các hoạt động “tài trợ” hoặc “dự án” có dấu hiệu nghi vấn như: tên tổ chức không rõ ràng, không có địa chỉ trụ sở, hồ sơ chung chung, sơ sài với số vốn “bất thường”…;

Đồng thời, chấp hành nghiêm Nghị định số 80/2020 của Chính phủ và Quyết định số 08/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam…